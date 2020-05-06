وبيّنت مصادر أمنية مصرية عن تنسيق مع السلطات السودانية لاستلام مجموعة من العناصر الإخوانية، تم حجزهم في السودان في شباط الماضي، بعد فشلهم في الهروب إلى تركيا.

وأكدت المصادر لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن من بين من سيتم تسليمهم عن طريق الأمن السوداني، 5 من قيادات حركة "سواعد مصر" المنبثقة عن "حركة حسم الإرهابية" التي تأسست على يد "الإخواني" السابق محمد كمال الذي انشق معه الكثير من "شباب الإخوان" (جماعة الإخوان المسلمين) لتكوين جماعة مسلحة لقتال الجيش والشرطة.

هذا ونقلت صحيفة الاتحاد من مصادر مطلعة، أن القيادي محمد الحلوجي هو المسؤول الأول المفوض من قبل الجماعة للتعامل مع الأوضاع في السودان، وكانت له علاقات وتنسيق كامل مع أجهزة الأمن السودانية في وقت النظام المعزول.

ولكن مع تغير الأوضاع وتولي المجلس العسكري السوداني زمام الأمور تم القبض على معظم عناصر "الإخوان" هناك، والذين وصل عددهم إلى العشرات.

(ش ع)