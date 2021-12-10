صحيفة ‏(‏Înformatîon‎‏) ‏الدنماركية تنشر إعلاناً يدعو إلى إطلاق سراح القائد أوجلان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نشرت صحيفة (‏Înformatîon‎‏) الدنماركية إعلاناً حول ‏العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حسب وكالة فرات للأنباء، ودعا الإعلان إطلاق سراح القائد أوجلان على الشكل التالي:

"اليوم، هو العاشر من كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان وأنه لفرصة جيدة من أجل إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

بطل الحرية للشعب الكردي عبد الله أوجلان معتقل منذ الخامس عشر من شباط 1999 في سجن جزيرة إمرالي".

وكانت لجنة مناهضة التعذيب في السجون (CPT) قد نشرت تقريراً حول ظروف سجن إمرالي في آب 2020 أكدت فيه أن القائد أوجلان يمرّ بظروف عصيبة وخارج عن نطاق الإنسانية، وأن هذا الوضع غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان في العالم ومع المعايير الدولية، وكانت قد صرحت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون بضرورة تغيير الظروف في سجن إمرالي والسجون الأخرى.

منذ السابع من آب 2019 لم يتمكن المحامون من اللقاء مع القائد أوجلان، حيث كان آخر مرة تحدث فيها أوجلان مع شقيقه عبر الهاتف في الـ 27 من نيسان 2020، وهذا يعني انتهاكاً لحقوق الإنسان وانتهاكاً لمعايير الأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب في المجلس الأوروبي قد أوضح بدوره في شهر تشرين الأول 2020 أن الوضع في تركيا لم يتحسن، وأن هناك ضغط وقمع ضد المعارضة السياسية الداخلية.

كما ضم الإعلان عنوان موقع مبادرة الحرية للقائد أوجلان على الإنترنت وكذلك رابط كتب القائد عبد الله أوجلان.

تأسست صحيفة ‏(‏Înformatîon‎‏) ‏ الدنماركية من قبل خدمة الأخبار في إعلام قوى المقاومة ضد الاحتلال الألماني، بورغ كوتز تأسست في الـ 5 من أيار عام 1945 في مبنى لصحيفة نازية سابقة.

ويتم دعم الصحيفة من قبل جمعية موظفي ‏صحيفة (‏Înformatîon‎‏) ‏وجمعية أصدقاء المعرفة والتي تتألف من 450 عضواً.

(ف)