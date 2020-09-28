صحيفة بريطانية: واشنطن ستنقل وسائلها الحربية من إنجرليك التركية لمعاقبة أردوغان

وبحسب الصحيفة، سيستغل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارته لليونان هذا الأسبوع، لمراجعة مقترحات تنص على نقل وسائل أميركية حربية رئيسية، من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، إلى جزيرة كريت اليونانية، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط.

ووفقاً لصحيفة "التايمز"، جاءت زيارة بومبيو لليونان لتمثل علامة على نفاد صبر الولايات المتحدة من استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكررة، وأبرزها إصراره على شراء أنظمة "إس-400" الروسية المضادة للطائرات، بالرغم من المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وحلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

(ي ح)