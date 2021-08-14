صحيفة بريطانية: مصداقية جو بايدن في أفغانستان بالحضيض

إذا كان دونالد ترامب هو الذي سيترأس الكارثة في أفغانستان، لأنه هو الذي وضع الولايات المتحدة على طريق الخروج من أفغانستان وبدأ محادثات السلام الوهمية مع طالبان التي لم تسفر عن أي شيء؛ إلا أن من قام بتسريع انسحاب القوات هو بايدن، بحسب مقال رأي لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بايدن أنه لم يندم على سحب البساط من تحت الحكومة الأفغانية. في الشهر الماضي، كان الرئيس لا يزال يصر على أن "احتمال قيام طالبان باجتياح كل شيء وامتلاك البلاد بأكملها أمر غير مرجح إلى حد كبير"، ومن يدري ماذا سيقول الشهر المقبل؟ وبصراحة من يهتم؟ فيما يتعلق بأفغانستان، فإن مصداقية بايدن قد سقطت الآن.

السؤال الاستراتيجي الأوسع هو ما الذي ستفعله الكارثة التي تتكشف في أفغانستان من أجل مصداقية الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم. إن مناقشة الوضع هناك باعتباره مسألة سياسات عالمية أمر مقيت بينما تتكشف المأساة على الأرض. لكن بعيداً عن ضجر الحرب، كان تبرير بايدن الرئيس للانسحاب الأفغاني استراتيجياً. الذي قال في تصريحاته الأخيرة، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن "تظل مقيدة" بالسياسات التي تم وضعها استجابة "لعالم قبل 20 عاماً. نحن بحاجة إلى مواجهة التهديدات حيث هي اليوم". التهديد الأول الذي حدده بايدن كان "المنافسة الاستراتيجية مع الصين".

إذن، كيف تؤدي هزيمة أميركا في أفغانستان - في الواقع، هزيمة التحالف الغربي بأكمله - إلى التنافس المتزايد بين واشنطن وبكين؟

أمريكا متراجعة ولا يمكن الوثوق بها

يجعل فشل الولايات المتحدة الأمر أكثر صعوبة على بايدن لدفع رسالته الأساسية بأن "أميركا عادت". على النقيض من ذلك، فهي تتناسب تماماً مع رسالتين رئيستين تدفعهما الحكومتان الصينية والروسية. أولاً، قوة الولايات المتحدة في تراجع. ثانياً، أن الضمانات الأمنية الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.

إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالقتال ضد طالبان، فستكون هناك علامة استفهام حول ما إذا كانت أميركا مستعدة حقاً لخوض حرب مع الصين أو روسيا. ومع ذلك، فإن شبكة التحالفات الأميركية العالمية تقوم على فكرة أنه، في الملاذ الأخير، سيتم بالفعل نشر القوات الأميركية للدفاع عن حلفائها في آسيا وأوروبا وأماكن أخرى.

الصين هي بالفعل القوة الاقتصادية المهيمنة في شرق آسيا. لكن معظم الديمقراطيات الآسيوية تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها الشريك الأمني ​​الرئيس. لذلك من المفيد جداً لبكين إن تم تقويض مصداقية واشنطن. بالطبع، تختلف الأوضاع والمخاطر في تايوان أو بحر الصين الجنوبي عن تلك الموجودة في أفغانستان. لكن الأحداث هناك سيظل لها صدى في جميع أنحاء العالم.

الصين خائفة

وستكون العواقب المباشرة لبكين على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، المتاخمة للصين، موضع ترحيب أقل. تبنى النظام الصيني سياسات الاعتقال الجماعي والقمع في شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة. ستثير فكرة تلقي الأويغور الدعم من حكومة طالبان الأصولية مخاوف في بكين، وكذلك الحال بالنسبة للتهديد المحتمل للقواعد الإرهابية في أفغانستان.

وبمرور الوقت، قد تواجه الصين معضلة قوة عظمى كلاسيكية. هل الأفضل؛ التدخل عسكرياً في أفغانستان المضطربة أم ترك البلاد لأجهزتها الخاصة؟ كما يشير أندرو سمول من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن التعليقات الصينية على أفغانستان مليئة بالفعل بالإشارات إلى البلاد على أنها "مقبرة الإمبراطوريات".

(م ش)