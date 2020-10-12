صحيفة بريطانية: حظر سعودي على السلع التركية

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، نقلاً عن موظف في شركة الملابس الإسبانية "مانجو"، أن الحكومة السعودية حظرت استيراد المنتجات المصنوعة في تركيا.

وقالت الصحيفة إن مانجو، مثلها مثل ماركات الملابس العالمية الأخرى، تبحث عن حل لما تسميه رسميًّا تباطؤ العمليات الجمركية للمنتجات القادمة من تركيا.

وقال مصطفى غولتيبي، رئيس اتحاد مصدري الملابس في اسطنبول (IHKIB)، إن جميع تجار التجزئة الذين يصنعون المنتجات في تركيا ويصدرون إلى المملكة العربية السعودية تأثروا.

وأضاف غولتيبي: "نحن نتحدث عن جميع العلامات التجارية العالمية التي لها متاجر في المملكة العربية السعودية، وتنتج في تركيا وتبيع هناك، أي شيء يصنع في تركيا أو يأتي عبر تركيا، غير مسموح به في السعودية".

وصدّرت تركيا، العام الماضي، ما قيمته 17.7 مليار دولار من الملابس الجاهزة، وفقًا لـ IHKIB، وكان لديها فائض تجاري بنحو 1.3 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية في عام 2019.

واتسع العجز التجاري التركي بشكل ملحوظ عام 2020، مما ضغط على الليرة التي هبطت إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، وفقدت نحو 25 بالمئة من قيمتها هذا العام.

(م ش)