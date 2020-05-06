صحيفة بريطانية: حكومة أردوغان تكذب بشأن الإحصائيات المعلنة حول وفيات كورونا

وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إن عدد الوفيات في تركيا جراء الإصابة بفيروس كورونا يفوق بنسبة 25% التقارير والبيانات الرسمية التي تعلنها الحكومة، مؤكدة أن ارتفاع حصيلة الوفيات يعد موضع جدل ساخن في تركيا حيث توجد حالة استقطاب وانعدام ثقة عميق بين الحكومة من ناحية والمواطنين وقوى المعارضة من ناحية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحليلها لسجلات الوفيات الفردية في إسطنبول يثير الشكوك حول تفسير الحكومة التركية لارتفاع معدل الوفيات بشكل عام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون شخص، حيث أظهرت النتائج أن هناك أكثر من 3،377 حالة وفاة جديدة في اسطنبول في آذار/مارس ونيسان/ أبريل الماضيين بالمقارنة مع متوسط الفترة نفسها على مدى السنوات الخمس السابقة.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ترجع سبب الوفيات إلى أسباب أخرى غير فيروس كورونا، لكن أرقام إسطنبول تشير إلى أن عدد الضحايا الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بنسبة 25% من الأرقام الرسمية، الذي بلغ 2706 في 26 أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أونور ألتينداج، الخبير الاقتصادي المتخصص في الصحة في جامعة بنتلي في ماساتشوستس، الولايات المتحدة: "تشير هذه الأرقام إلى نقص الإبلاغ عن حالات الوفاة المرتبطة بـ Covid-19"، مضيفاً "هناك أنماط واضحة من الوفيات الزائدة في إسطنبول، وهذا ليس مفاجئاً".

وذكرت الصحيفة أن تحليلها لعدد الوفيات يؤكد مصداقية نقابة الأطباء التركية (TTB) وتحذيرها من أن عدد الوفيات الرسمي جراء فيروس كورونا لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ من قبل الحكومة، كما يتوافق مع تحذيرات عمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو، الذي قال إن عدد الوفيات في المدينة يزيد بنسبة 30 إلى 35 % عن المعتاد، لافتاً إلى أن "هناك وفيات بفيروس كورونا تدخل إدارة المقابر بتقارير تقول إن الوفاة ناجمة عن أمراض معدية أو إنها طبيعية، وليست ناجمة عن الفيروس.

(ي ح)