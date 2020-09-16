صحيفة بريطانية:  الخلافات الداخلية أظهرت هشاشة التحالف الداعم لحكومة الوفاق

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في تقرير لها، إلى إن ما حصل لباشاغا شكل خلافًا حادًا بين المجموعات الموالية لحكومة الوفاق بين مرحب بتعليق عمله ومحتفل بإعادته إلى منصبه.

وأكد التقرير أن إعادة باشاغا إلى منصبه بسرعة، جاء تحت ضغط من الأمم المتحدة وتركيا والقوى الأجنبية الأخرى خوفًا من تمرد المجموعات الموالية له في مصراتة.

وأضافت أنه رغم تجاوز رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وباشاغا الخلافات بينهما، إلا أن التصدعات ظهرت إلى العلن، وأن المجموعات المتناحرة أظهرت هشاشة التحالف الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني.

التقرير أكد على أن المجموعات الموالية للسراج، اعتمدت على العنف في تفريق المتظاهرين الغاضبين من فساد الحكومة في مقابل دعمهم من قبل باشاغا، وهو ما أجج الصراع بين الطرفين، وتوقع التقرير أن تندلع مزيد من الخلافات داخل حكومة الوفاق وبين المؤيدين لها.

هذا، وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتًا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل.

(ي م)