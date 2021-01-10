صحيفة عربية: قطر تحاول إرباك المصالحة الخليجية والسعودية قد تتراجع

ونقلت صحيفة العرب عن متابعين للشأن الخليجي قولهم أن هناك "وجود خطة قطرية لإرباك المصالحة تقوم على الفصل بين السعودية وبقية الدول المقاطعة، وفيما تتجنب إغضاب الرياض فإنها تركز على هدف استفزاز مصر والإمارات وجرّهما إلى ردة فعل سريعة لإيقاف المصالحة في أول الطريق".

ويعتقد هؤلاء المتابعون أن "القطريين يريدون مصالحة فقط مع السعودية، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا، فالسعودية قد تتراجع بدورها طالما أن الدوحة تضع العراقيل أمام تهدئة تشمل مختلف دول الخليج ومصر".

وتساءل مراقب خليجي، فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إذا كان مسؤولو الدول المقاطعة هم من يفتحون الحدود وهم من يسمحون بتحليق الطيران، فماذا على قطر أن تقدم بالمقابل؟

وأضاف المراقب: "هل تعتقد قطر أن محاولاتها لاستفزاز الدول الأربع يمكن أن تستمر دون أن تقابل برد خاصة في ظل اهتمام شعبي واسع بالمصالحة وعدم الرضا عن الغموض الذي رافقها، وخاصة عدم الإشارة إلى التزامات قطر التي عليها البدء بتنفيذها بالتزامن مع خطوات فتح الحدود من السعودية والإمارات".

وبحسب الصحيفة فأنه "لم توقف قطر حملاتها الإعلامية على الإمارات ومصر والبحرين، بما يعزز الشكوك في أن الدوحة ستستمر بلعب ورقة الإعلام، وخاصة قناة الجزيرة لتقويض أيّ مصالحة جادة تنهي جذور الأزمة".

وعادت الاتهامات بين دولتي قطر والإمارات إلى مسارها الطبيعي قبل المصالحة الأخيرة، فبعد أن أعلنت الإمارات أن هناك خلافات لا تزال حول علاقات الدوحة بتركيا وإيران والتنظيمات المتطرفة، ردّت قطر أن هذه التصريحات تعكّر أجواء المصالحة.

واستضافت مدينة العُلا شمال غرب السعودية، الثلاثاء، القمة الخليجية الحادية والأربعين، والتي شهدت الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وترتبط قطر بعلاقات مع كل من تركيا وإيران، وتدعم توسع الدولتين في الشرق الأوسط، على حساب دول المنطقة.

(ي ح)