صحيفة أميركية: لا تدعوا الصين تشتت انتباهنا عن روسيا

يقول تحليل لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، إن موسكو لم تدعم بشار الأسد فحسب، بل ضمنت أيضًا حقوق إنشاء القواعد في شرق البحر المتوسط ​​الاستراتيجي لمدة 49 عامًا على الأقل. تستخدم موسكو هذا الموقف كنقطة انطلاق لإبراز قوتها في الجناح الجنوبي لحلف الناتو وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وزيادة مبيعات الأسلحة وتكوين تصور إقليمي عن قوة عظمى تقف إلى جانب حلفائها. كما ينظر الخصوم والحلفاء الإقليميون إلى روسيا كمحاور رئيس يمكنه التحدث إلى جميع الأطراف. ببساطة، روسيا هي حقيقة يجب عليهم التعامل معها، سواء أحبوا ذلك أم لا.

وفي المقابل، في الولايات المتحدة، على النقيض من ذلك، ليس لدى ثلاث إدارات متعاقبة حتى الآن سوى القليل لإظهار مشاركتها. وقالت الصحيفة: "الأسد، أحد أسوأ الديكتاتوريين في عصرنا، لا يزال في السلطة والمنطقة تقترب ببطء من قبول هذا الواقع أيضًا".

الجمهوريون والديمقراطيون وصناع القرار والمحللون يسيئون تقدير بوتين باستمرار. لسنوات، كان الكثيرون يواسون أنفسهم بأن بوتين هو مجرد انتهازي وتكتيكي قصير المدى، لكن إنجازاته تشير أيضًا إلى التزامه برؤية طويلة المدى معادية لأميركا.

فسوريا، بالنسبة لبوتين، لم يكن التدخل في الأساس يتعلق بسوريا: لقد كان يتعلق بإعادة تأكيد المجد الروسي بعد الهزيمة السوفييتية المخزية في الحرب الباردة، وفي أثناء ذلك، توجيه ضربة لليبرالية الغربية التي يحتقرها.

ومن خلال دعم "ديكتاتور زميل" في إشارة إلى بشار الأسد بحسب الصحيفة، عزز بوتين موقعه في السلطة. لقد أجبر الغرب على الدخول في حوار بشروطه وأوقفه في الوقت نفسه من خلال إنشاء موقع استراتيجي في جزء حاسم من العالم كان الحكام الروس يفهمون دائمًا أنه مهم لمنافسة القوى العظمى. غير مثقل بالأيديولوجية الشيوعية، فإن تركيز بوتين على المرونة والبراغماتية حقق في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وعلى نطاق أوسع، في الشرق الأوسط، أكثر مما حققه الاتحاد السوفيتي - على حساب الولايات المتحدة.

ولسنوات، استخف المعلقون وصناع القرار الغربيون بخصمهم وانتظروا ما أطلق عليه أحد المحللين اسم الانحدار الروسي، بينما قدم بوتين مصالحه. يستغل بوتين، الذي يعتقد أن الغرب ضعيف، التصور العالمي بأن مشاركة أميركا الخارجية آخذة في التراجع في أحسن الأحوال، أو قوة لعدم الاستقرار في أسوأ الأحوال. إنه ينتهج استراتيجية ذات موارد محدودة - فهو حريص على عدم الإفراط في استغلال موارده، لا سيما في الشرق الأوسط.

لا، لم نعد نخوض الحرب الباردة. ولكن من خلال إثارة الحروب الصغيرة والتلاعب بها وما يسمى "بالصراعات المجمدة"، فقد كثف قوسًا من عدم الاستقرار المحيط بروسيا كحاجز ضد الغرب، من أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا في الغرب إلى الجنوب في القوقاز، يساعد ذلك في إدامة الأسطورة التقليدية لروسيا بأنها "قلعة محاصرة".

تتجه سوريا، وهي أقصى جنوب هذا القوس، إلى سيناريو صراع مجمّد مماثل. في غضون ذلك، يسعى بوتين إلى "قبول الغرب والاعتراف به كقوة عظمى ذات مجال نفوذ "متميز".

وعلى مر السنين، سحق (بوتين) باستمرار المعارضة الداخلية، بوحشية متزايدة. يعاني الاقتصاد الروسي من الفساد والمشاكل الأخرى، لكنه لا يزال مرنًا. بعد نشر قواته العلنية والسرية في الخارج، فإن أتباعه راسخون بقوة، بينما تظهر الجولة الأخيرة من الإصلاحات العسكرية الروسية تحسينات حقيقية.

وبغض النظر عن مدى رغبة صانعي السياسة في الولايات المتحدة في أن تتلاشى روسيا حتى يتمكنوا من التركيز أولًا على الصين، فهذا ببساطة أمر غير وارد. يجب على الولايات المتحدة التركيز على كليهما في آن واحد. فإن اختبار قوة عظمى من الدرجة الأولى هو القدرة على مواجهة تهديدين عالميين في نفس الوقت، مع الاحتفاظ بالقدرة على العمل. وهذا يعني صياغة استراتيجية طويلة الأمد تجاه روسيا، وهي تاريخيًّا "قوة عظمى ضعيفة" ركزت على الجغرافيا السياسية أكثر من أي شيء آخر، حتى في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة محورية لمكافحة الإرهاب بعد 11 ايلول 2001.

(م ش)