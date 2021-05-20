صحيفة أميركية: المغرب كما تركيا تحاول استغلال ملف اللاجئين

وقالت صحيفة بوليتيكو الأميركية في تقرير لها إن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة مع المغرب لمنع اللاجئين من السفر إلى أوروبا وارتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه مع تركيا قبل خمس سنوات.

وعندما انطلق 6000 شخص من شاطئ مغربي يوم الإثنين إلى إسبانيا، كان السؤال هو لماذا سمحت لهم دوريات الحدود المغربية بالوصول إلى هذا الحد.

الجواب: كانت رسالة من المغرب، حيث ارتكب الاتحاد الأوروبي الخطأ نفسه الذي ارتكبه مع تركيا قبل خمس سنوات. لقد منح نفوذًا هائلًا لشريك متقلب من خلال إبرام صفقة يتلقى فيها المغرب المساعدة مقابل منع اللاجئين من السفر إلى أوروبا.

وكانت هذه الحادثة واحدة فقط من سلسلة عمليات وصول جماعية للمهاجرين إلى إسبانيا من الدولة الواقعة شمال إفريقيا في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت توترات دبلوماسية بين مدريد والرباط.

الصفقات بين الكتلة ودول مثل تركيا والمغرب تمنح نفوذًا هائلًا "لشركاء متقلبين" في تزويدهم بالمساعدة مقابل منع اللاجئين من السفر إلى أوروبا.

واعتمدت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ ديسمبر 2019 برامج تعاون بقيمة 389 مليون يورو لدعم المغرب، من أجل دعم إدارة الحدود.

وفي عام 2016، وقع الاتحاد الأوروبي صفقة مع تركيا وافقت بموجبها الأخيرة على الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي مقابل ست مليارات يورو للخدمات المتعلقة باللاجئين والسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك.

واتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بالفشل في الوفاء بتعهداته، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن أنقرة تستخدم اللاجئين كوسيلة ضغط سياسية، وفي أواخر شباط/ فبراير 2020، فتحت تركيا حدودها البرية للمهاجرين واللاجئين الذين يسعون لدخول اليونان.

(م ش)