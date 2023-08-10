صحيفة أميركية: الإمارات ترسل أسلحة للدعم السريع

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين أوغنديين، قولهم إنهم عثروا في 2 حزيران الماضي على "شحنات أسلحة في طائرة، كان يفترض أن تحمل مساعدات إنسانية من الإمارات إلى اللاجئين السودانيين" في تشاد.

وقال المسؤولون الأوغنديون إنهم وجدوا: "عشرات الصناديق البلاستيكية الخضراء، مليئة بالذخيرة والبنادق الهجومية والأسلحة الصغيرة الأخرى"، في طائرة تشير وثائق رحلتها إلى أنها "تحمل إمدادات غذائية وطبية"، كما هو مدرج في بيان الرحلة.

وأشار مسؤولون أفارقة للصحيفة إلى أن: "الأسلحة التي تم اكتشافها في 2 حزيران في مطار إنتيبي جزء من الدعم الذي تقدمه الإمارات لمحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع التي تقاتل من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في إفريقيا".

وفي ردها على أسئلة الصحيفة، قالت الحكومة الإماراتية إنها تؤيد: "الحل السلمي للنزاع في السودان وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية".

وأشارت إلى أنها "أرسلت نحو ألفي طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية، للمتضررين من الحرب"، وبنت مستشفى ميدانيا في تشاد المجاورة.

من جانبه، قال متحدث باسم قوات الدعم السريع إن "الجماعة لا تحصل على أسلحة أو إمدادات عسكرية من الإمارات".

وأدى القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم، فيما يحتاج نحو 24 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى، وفقاً للأمم المتحدة.

(م ش)