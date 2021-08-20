صحيفة أميركية: على الولايات المتحدة القضاء على الفقر والتطرف بدلاً من شن الحروب

وكتب الأستاذ الجامعي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية فواز جرجس مقال رأي لصحيفة واشنطن بوست الأميركية تحت عنوان "لم يكن مقدراً وكان من الممكن تجنبه"، قال فيه: " إنه بشكل مفاجئ، مع إنهاء الولايات المتحدة لحربها في أفغانستان، عادت طالبان للانتقام، حيث يشعر الكثير من الأفغان بالخيانة. لقد وعدت أميركا بالأمن والحرية، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها تخلوا عن شعب أفغانستان وتركوه تحت رحمة الحركة الوحشية والقمعية.

ومع اقترابنا من الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول، يجدر بنا أن نسأل ماذا لو تصرفت الولايات المتحدة بشكل جذري لتتجنب التجاوزات الإمبريالية؟ ماذا لو بدلاً من شن الحرب على الإرهاب، وهي أكبر كارثة استراتيجية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، استخدم قادة الولايات المتحدة أحداث 11 أيلول كمحفز لتحقيق عالم أكثر تسامحاً وسلاماً وازدهاراً؟ لم يكن هذا السيناريو بعيد المنال ولا مجرد تمني.

قبل أن يهدأ الغبار على مسرح الجريمة في الولايات المتحدة، كان هناك فيض من التعاطف والتضامن مع الأميركيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من العالم العربي والإسلامي، واحتشد المجتمع الدولي خلف الولايات المتحدة.

وفي 13 أيلول 2001، رددت افتتاحية الصفحة الأولى لصحيفة لوموند الفرنسية صدى المشاعر المنتشرة في أوروبا وخارجها في ذلك اليوم: "كلنا أميركيون".

وحتى في إيران، التي عانت من حصار اقتصادي بقيادة الولايات المتحدة لما يقرب من عقدين من الزمن، أرسل القادة تعازيهم إلى نظرائهم الأميركيين، وهو أول اتصال رسمي مباشر بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وبدلاً من البناء على هذه النوايا الحسنة والتضامن، شرعت الولايات المتحدة في حرب شاملة استمرت عقدين من الزمن ضد أعداء حقيقيين ومتخيلين. وبذلك ضيّعت فرصة تاريخية للعمل مع الدول الأخرى للتراجع عن الضرر الناجم عن سياسات الحرب الباردة، والتي ساهمت في ظهور القاعدة.

فماذا لو استهدفت الولايات المتحدة القاعدة فقط، بدلاً من غزو أفغانستان والعراق، ببناء تحالف دولي حقيقي يضم عرباً ومسلمين؟ لو فعلت الولايات المتحدة ذلك، لكان من الممكن أن تحرم المسلحين الإسلاميين من الأكسجين الاجتماعي أو الدعم الشعبي الذي منحهم فرصة جديدة للحياة بعد 11 أيلول.

وفي مذكرة 1999 إلى مساعديه في اليمن، اكتشفها الجيش الأميركي لاحقاً واستشهدت بها في كتابي "العدو البعيد: لماذا أصبح الجهاد عالمياً"، حاول أيمن الظواهري، الذي يترأس الآن تنظيم القاعدة، إقناع المجموعة التي هاجمت الولايات المتحدة بأنها هي الطريقة الوحيدة لإنعاش حركة إسلامية متشددة تحتضر (في أواخر التسعينيات، كان المسلحون الإسلاميون على وشك الهزيمة في مصر والجزائر وأماكن أخرى).

وكتب الظواهري أنه إذا تعرض الوطن الأميركي للهجوم، فإن الولايات المتحدة ستهاجم بغضب ليس فقط ضد المتشددين الإسلاميين، ولكن أيضاً ضد الدول الإسلامية. سيسمح هذا للمسلحين الإسلاميين بتصوير أنفسهم على أنهم مدافعون عن الأمة أو المجتمع الإسلامي، واكتساب المزيد من الأتباع.

نجحت استراتيجية الظواهري، ففي ذروة قوتها في عام 2001، لم يتجاوز عدد أعضاء القاعدة من ألف إلى ألفي مقاتل. بعد عشرين عاماً من الحرب على الإرهاب، يوجد ما يقرب من 100 ألف إلى 230 ألف متشدد إسلامي نشط في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

لقد غذت الحرب على الإرهاب الجماعات نفسها التي صممت لتدميرها

كان بإمكان قادة الولايات المتحدة إدراك تكاليف دعم الحكام المستبدين بشكل مستمر وتقديم التزام استراتيجي لتعزيز الديمقراطية، ليس من خلال فوهة البندقية والهندسة الاجتماعية كما فعل المحافظون الجدد، ولكن من خلال الشراكة مع المجتمع المدني المحلي والمجتمع الدولي.

كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام قوتها للمساعدة في حل النزاعات الإقليمية والصراعات الأهلية، وإعادة بناء المؤسسات، والاستثمار في التعليم والوظائف، وهما اللّبنات الأساسية للديمقراطية.

كانت الحرب على الإرهاب حرب اختيارية وليست ضرورة، وكانت مكلفة بالدم والأموال.

بينما لا يمكننا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مع اقترابنا من الذكرى العشرين لأحداث 11 أيلول، يجب أن يكون جزء من المحادثة الوطنية للولايات المتحدة هو التفكير في الخطأ الذي حدث. هناك حاجة إلى محاسبة "صناعة الإرهاب" التي ظهرت في أعقاب الهجمات على نشر الخوف وتشويه الواقع.

وبصفتها أقوى دولة في العالم، يجب على الولايات المتحدة مقاومة الميل إلى شن الحروب أولاً وطرح الأسئلة لاحقاً. ويجب على قادة الولايات المتحدة تخليص أنفسهم من الاندفاع الصليبي وعقدة التفوق الأخلاقي في الشؤون الدولية التي ألحقت ضرراً أكثر من نفعها للأمة. بدلاً من ذلك، يجب عليهم الاعتراف بحدود القوة الصارمة وإظهار التواضع واحترام الثقافات الأخرى.

وبشكل مأساوي، تم تحويل فكرة الاستثنائية الأميركية إلى سلاح، وبالتالي تحويل الولايات المتحدة إلى إمبراطورية بشكل افتراضي. العراق وأفغانستان ليست سوى أحدث الأمثلة على هذه الغطرسة.

وبدلاً من محاولة جعل دول أخرى على صورة الولايات المتحدة، يجب على الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي، الاستثمار في إعادة بناء المؤسسات الفاشلة في الخارج، والقضاء على الفقر المدقع ومكافحة التطرف. يجب على قادة الولايات المتحدة أيضاً سد الفجوة بين خطابهم الوردي حول حقوق الإنسان والديمقراطية وأفعالهم، والتي يُنظر إليها على أنها ساخرة وتخدم مصالحها الذاتية في أجزاء كثيرة من العالم.

(م ش)