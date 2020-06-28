صحيفة أمريكية: لبنان إلى الانهيار ومحادثاته مع صندوق النقد لم تتقدم

وقالت الصحيفة في تقريرها "إن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة، مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، مما ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم".

وتابعت الصحيفة، أن الاحتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية والتي كانت السبب الرئيس لمشاكل البلاد قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلّت الاقتصاد لأسابيع.

وتسعى الحكومة إلى اقتراض 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن المحادثات التي بدأت في شباط لم تتقدم بعد إلى ما بعد المراحل الأولية، وفقاً لمسؤولين مطلعين على الإجراءات والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية.

وأضافت المصادر "أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، غير عملية ولم تتحقق بسبب عدم وجود اتفاق سياسي".

(ز غ)