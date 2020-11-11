صحيفة أمريكية: الأزمة في قمة البنتاغون بدأت للتو

ومع فقدان المزيد من كبار مسؤولي البنتاغون لوظائفهم، تتجه الأنظار إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي بدأ يفقد شعبيته داخل أروقة البيت الأبيض، بحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

واتسعت عملية التطهير بشكل كبير، يوم أمس، حيث طلب البيت الأبيض من ثلاثة مسؤولين كبار في البنتاغون الاستقالة وهم: وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية جون أندرسون، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات جوزيف كرنان، ورئيس أركان البنتاغون جين ستيوارت، حيث تم استبدال الثلاثة بموظفين أكثر ولاءً لأجندة ترامب السياسية، وقال مسؤولون إن نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست قد يكون الهدف التالي.

ولكن التخلص من رئيس هيئة الأركان المشتركة سيكون بمثابة زلزال، وأخبر العديد من المسؤولين الصحيفة أن ميلي ليس لديه نية للاستقالة، مضيفين أن ترامب لم يتخذ قرارًا بعدُ بالدعوة إلى استقالته، كما تم فصل كبار المسؤولين الآخرين الذين رفضوا الاستقالة، مثل نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بوني جليك، دون تفسير.

ومثل إسبر، واجه ميلي مجموعة من كبار مساعدي ترامب الذين يقومون بتطهير المسؤولين في جميع أنحاء الحكومة.

ولا يتفق ميلي أيضًا مع بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يريدون الانسحاب السريع من أفغانستان وسوريا، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في حزيران/يونيو أن ميلي قد أغضب ترامب من خلال الاختلاف معه مرتين، مرة حول استخدام قوات الخدمة الفعلية لقمع المتظاهرين ومرة أخرى رفض أمر ترامب باستخدام العوامل الكيماوية ضد المتظاهرين.

ومع ذلك، سيكون من الصعب إطلاق النار على ميلي، والذي تم تأكيده من قبل مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات كرئيس في عام 2019 بأغلبية 89 صوتًا مقابل 1، وسيكون استبداله بمنصب موالٍ سياسي أمرًا صعبًا لأن منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة له متطلبات محددة، بما في ذلك أنه يجب وصفه بوساطة قائد عسكري كبير.

وتقول الصحيفة إن العديد من المسؤولين قالوا إن مجموعة من الموالين لترامب تنتهز الفرصة لتطهير البنتاغون (والعديد من الوكالات الأخرى) إلى حد كبير دون إشراف دقيق من الرئيس، الذي لا يزال يركز على محاربة نتائج الانتخابات.

ومن خلال تنصيب أنفسهم في المناصب العليا، يعمل هؤلاء المسؤولون على تعطيل عملية الانتقال وتصفية الحسابات وتحقيق طموحاتهم الخاصة، ويتساءل العديد من المسؤولين في الوكالات التي يتولون مسؤوليتها الآن عما إذا كانت خطة الموالين تتضمن مساعدة ترامب في مقاومة ترك منصبه.

وبحسب الصحيفة "ستأتي لحظة الحقيقة إذًا، ومتى أقرت إدارة الخدمات العامة فوز جو بايدن في الانتخابات، قد يأمر ترامب مسؤوليه بعدم الامتثال، وقد يجبر ذلك كل مسؤول كبير، بما في ذلك ميلي، على الاختيار بين أتباع القانون أو البقاء مخلصًا للرئيس".

وإذا حدث مثل هذا التطور، فإن الأزمة المستمرة على مستوى البنتاغون وعبر الحكومة ستصل إلى مستوى جديد وخطير.

(م ش)