صحيفة أمريكية: الاستقطاب الموجود في تركيا يكبح وقف انتشار الكورونا

وقال أردوغان في خطاب ألقاه مؤخراً، مستنكراً التقارير في وسائل الإعلام التي انتقدت رد حكومته على الفيروس التاجي "نأمل أن تتخلص بلادنا ليس فقط من فيروسات التاجية، ولكن أيضاً من فيروسات وسائل الإعلام والسياسة هذه أيضاً".

حاولت حكومة أردوغان قمع جهود الإغاثة التي تديرها المعارضة أثناء الوباء، وفي الأسبوع الماضي، قال عمدة اسطنبول إكرام إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش وكلاهما عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقات جنائية ضدهما لإطلاقهما حملات لجمع التبرعات ضد فيروس كورونا في مارس/ آذار.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايك اوزتراك يوم الاثنين "يبدو أن نية الحكومة ليست مكافحة الوباء ، بل محاربة الخدمات التي تقدمها بلديات حزب الشعب الجمهوري".

وأخبرت افرن بالتا، أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوزيجين في اسطنبول، الصحيفة، أن موقف الحكومة هو نتاج الاستقطاب السياسي في تركيا، وقالت: "ترى الحكومة في جهود الإغاثة فرصة لرؤساء البلديات [المعارضة] ليصبحوا شعبيين، وبالتالي ترفض أي تعاون معهم".

قال عثمان البيك، عضو مجلس خبراء COVID-19 التابع للجمعية الطبية التركية، إن محاولة الحكومة احتكار جهود الإغاثة، ونقص التواصل مع مجموعات الأطباء والبلديات، قوضت الاستجابة للفيروس التاجي.

كما استمر أردوغان في تجاهل النداءات من أحزاب المعارضة والخبراء الطبيين لفرض حظر أكثر صرامة على البلاد للحد من انتشار الفيروس التاجي بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي لمثل هذه الخطوة.

قال المتحدث باسم أردوغان إبراهيم كالين: "قد يبدو الحديث عن الاقتصاد غير ذي صلة أو غير إنساني بالنسبة للبعض". "لكن الحقيقة هي أن الحياة يجب أن تستمر إلى حد ما".

(م ش)