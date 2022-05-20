شويغو: روسيا ستتخذ إجراءات مضادة رداً على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيؤدي إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود وأن موسكو تتخذ "إجراءات مضادة مناسبة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله إن روسيا سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية.

وشدد شويغو، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، خلال اجتماع في وزارة الدفاع، على أن الوضع في الاتجاه الغربي "يتميز بتصاعد التهديدات العسكرية عند الحدود الروسية"، مشيراً في هذا الصدد إلى تكثيف تحليقات الطيران الاستراتيجي الأميركي في أوروبا بـ 15 ضعفاً، ودخول سفن حربية تابعة للولايات المتحدة بشكل منتظم إلى بحر البلطيق.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع إمداد القوات الروسية بأسلحة ومعدات حديثة، مؤكداً أن هناك خططاً لتسليم أكثر من ألفي قطعة من هذه الأسلحة والمعدات إلى الجيش في العام الجاري.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف الناتو يوم الأربعاء.

(م ش)