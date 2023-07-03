شويغو: محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت

في أول تعليق له على الصراع بين متزعم مجموعة فاغنر والرئيس الروسي، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الإثنين، أن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت.

كما قال شويغو إن: "الجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية"، مشيراً إلى أنه: "لا تأثير لأحداث تمرد فاغنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا".

إلى ذلك، بيّن الوزير الروسي أن القوات المسلحة الروسية دمرت جميع دبابات ليوبارد تقريباً التي حصلت عليها القوات المسلحة الأوكرانية من بولندا والبرتغال وتبلغ 16 وحدة.

كذلك قال: "لم تحقق القوات المسلحة لأوكرانيا أهدافها في أي اتجاه، ومن الواضح أن التوقعات من الأسلحة الغربية مبالغ فيها".

إلى ذلك، قال الكرملين اليوم إن جميع الأجهزة الحكومية والوزارات بما في ذلك أجهزة المخابرات كانت وما زالت تعمل كما ينبغي، وذلك رداً على سؤال حول أحداث الأسبوع الماضي.

(م ش)