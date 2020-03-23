شُعَب التموين تكثف جولاتها في إقليم الجزيرة للحد من الاحتكار

بموجب التعميم الذي أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا كإجراء وقائي لمنع ظهور وانتشار فيروس كورونا في المنطقة، شهدت كافة مناطق ومدن ونواحي وبلدات إقليم الجزيرة حظراً للتجوال بدءاً من السّاعة 06:00 صباحاً.

فيما فتحت الأفران ومحلات المواد الغذائية والصيادلة أبوابها أمام المواطنين.

ولمنع حدوث احتكار في الأسواق، استُنفرت شُعَب التموين في كافة مناطق إقليم الجزيرة، وكثفت من جولاتها على المحلات، لمنع استغلال قرار حظر التجوال ورفع الأسعار.

الرئيس المشترك لشعبة التموين في ناحية تربه سبيه محمد صالح عبد الله أشار إلى أن شعبة تموين الناحية كثّفت من جولاتها مع بدء تنفيذ قرار حظر التجوال، لمنع استغلال الأهالي من قبل التجار، وطالب المواطنين بمراجعة الشعبة في حال وجود أي شكوى على أصحاب المحلات التجارية، من رفع للأسعار أو احتكار للبضاعة.

محمد صالح أوضح أن شعبة التموين نبّهت أصحاب المحال التجارية منذ يومين بضرورة تعليق لوائح الأسعار على البضائع، وقال: "اليوم ومنذ ساعات الصباح نقوم بجولات مكثفة، ومخالفة الذين لم يتقيّدوا بالأسعار الصادرة من مديرية التجارة".

وبدوره أشار المواطن يوسف مراد إلى أن أسعار بعض المواد ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة إقبال المواطنين على شرائها، وأكد أن متابعة شعبة التموين للأسواق عمل يخدم المواطنين، وتوجه بالشكر لهم.

كما أشار المواطن خالد الحسين إلى أن بعض المحلات تقوم برفع الأسعار مستغلة قرار حظر التجوال، وطالب شعبة التموين بمراقبة السوق والمحلات لمنع رفع التجار أسعار المواد الغذائية.

(ر ر/ أ ب)

ANHA