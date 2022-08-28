شرطة كرميان في السليمانية تؤكد استشهاد عضو مجلس حركة الحرية عزيز خورشيد في هجوم مسلح

قال المتحدث باسم المديرية المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان ورد لوكالة روج نيوز إنه "ظهر اليوم قُتل مواطن يُدعى سهيل خورشيد عزيز من مواليد العام 1960 يعمل موظفاً في زراعة “كفري” أمام منزله الكائن في القضاء المذكور بإطلاق الرصاص عليه من قبل أشخاص مجهولين".

وأضاف المتحدث أن "قوات الشرطة توجهت إلى مكان الحادث وبدأت تحقيقاً للكشف عن هوية المجرمين وأرسلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء “كلار” لتشريحها".

وكانت وكالة روج نيوز قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بـ"تعرض عضو المجلس العام لحركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية) والكاتب سهيل خورشيد المعروف باسم ماموستا “شمال” لعملية اغتيال في ناحية كفري التابعة لإدارة كرميان بالسليمانية أمام منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور".

يأتي هذا في وقت بدأ فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بشق طريق بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب لمحاصرة قوات الكريلا.

شهدت مدينة السليمانية عمليات اغتيال أخرى، أبرزها اغتيال عضو لجنة عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، شكري سرحد، الذي تعرض أيضاً إلى هجوم مسلح في مدينة السليمانية بتاريخ الـ17 من أيلول 2021.

كما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة في قضاء كلار بمدينة السليمانية، في 17 حزيران 2022، ما أسفر عن استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي و3 آخرين.

(س ر)