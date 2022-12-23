شرطة الاحتلال التركي تداهم مباني حزب الأقاليم وتعتقل أعضاءه

وحسب وكالة فرات للأنباء، فقد داهمت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، مقرات حزب الأقاليم الديمقراطية ومنازل قياداته ومكتب الاستشارات في مقرDBP في آمد، ولا زالت حملة التفتيش مستمرة.

اعتقال كسكين بايندر

هاجمت الشرطة منزل المدير العام لـ DBP كسكين بايندر، حيث اعتقل بعد تفتيش منزله، وعندما أخرجته من المنزل رفع يده بعلامة النصر، إلا أن الشرطة منعته بالقوة وأنزلت يده، وحسب المعلومات فإن بايندر نقل إلى مديرية شرطة آمد.

وذهب كل من المتحدث باسم حزب الأقاليم الديمقراطية ونائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش، ونواب حزب الشعوب الديمقراطي، ديرسم داغ، رمزية توسون، إمام تاتشير وفلك ناز أوجا إلى المكتب الاستشاري في المقر العام لـDBP حيث تتواصل حملات البحث والتفتيش، كما وقف الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي، فرع آمد زياد جيلان وكوليستان أتاسوي أمام المبنى.

مداهمات وتكسير أبواب المبنى

كما داهمت الشرطة مبنى مقر”DBP” في بلغاتة بأنقرة؛ بتطويق المبنى من كل الجهات ولم تدلِ الشرطة بأية معلومات حول ذلك ولازال البحث مستمراً.

واقتحمت الشرطة مباني DBP في ميردين وشرناخ ووان وإيله ورها وديلوك وكسرت أبواب المباني خلال المداهمات.

اعتقال الرؤساء المشتركين للحزب في عدة مدن

وحسب الأنباء الواردة، فقد "تم اعتقال رئيس حزب الأقاليم الديمقراطية في شرناخ، زكي إرمز ومسؤولي حزب الأقاليم الديمقراطية في وان، شانغول بولات وهارون أوكاي ومسؤولين في حزب الأقاليم الديمقراطية في رها، هدايت أنماك، ومسؤولي حزب الأقاليم الديمقراطية في ديلوك، عاصم أونال وزليخة أصلان ومسؤول حزب الأقاليم الديمقراطية في ميردين، شرف الدين أصلان.

وحسب المعلومات فإن السياسيين المعتقلين سيتم اقتيادهم إلى سجن آمد.

(ف)