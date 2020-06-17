شركة تطوير المجتمع الزراعي تشرح آلية صرف سعر القمح

وقال شكري "نصرف الفواتير يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع"، مضيفاً "يحدد صرف الفاتورة بحسب سعر الدولار في مساء اليوم الذي يسبق صرف الفواتير، وعلى هذا الأساس يثبت صرف الفواتير في صباح اليوم التالي، ويبقى سعر صرف الفاتورة ثابتاً خلال ذلك اليوم، ولو تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق" .

وتابع شكري في ذات السياق" في حال عدم تقيد أحد الفلاحين بدوره وعدم تسليمه القمح في اليوم المحدد له، فإنه يتم تأجيل دوره إلى نهاية قائمة الأسماء الموجودة، وكذلك يتم صرف فاتورته بحسب دوره أو اليوم الذي حدد في البدايةً.

يذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حددت سعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي الحالي بـ 17 سنتاً من الدولار الأمريكي للكيلو الغرام الواحد من القمح.

(ه ح/م)

ANHA