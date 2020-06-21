شركة تطوير المجتمع الزراعي تبدأ بصرف فواتير القمح في إقليم الفرات

باشرت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات بصرف فواتير محصول القمح التي سوّقها المزارعون إلى مراكز الاستلام التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، وذلك بعد نحو شهر من بدء الاستلام الذي ما يزال مستمرًا.

وحددت الشركة يومي الأحد والأربعاء لصرف فواتير المزارعين اعتمادًا على سعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن حددت الإدارة الذاتية سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ17 سنتًا أمريكيًا.

ويستلم المزارعون فواتيرهم بالليرة السورية اعتمادًا على سعر صرف الدولار في نهاية اليوم الذي يسبق عملية صرف الفواتير.

ومن المقرر صرف فواتير الشعير في الأيام المقبلة.

فيما أوضح المشرفون على الشركة أنهم استلموا قرابة 73 ألف طن من القمح, و7 آلاف طن من مادة الشعير في إقليم الفرات حتى اللحظة.

(ع م/ج)

ANHA