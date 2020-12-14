شركة تطوير المجتمع الزراعي تبدأ بخطة لدعم مربي الثروة الحيوانية في ريف دير الزور

في إطار دعم الثروة الحيوانية التي تعدّ المورد الأساسي لسكان المنطقة بعد الزراعة، ومن أهم مصادر الدخل والاكتفاء الذاتي للمنطقة، تعمل شركة تطوير المجتمع الزراعي في دير الزور على تأمين المواد العلفية الأساسية لمربي المواشي، وخاصة مادة " النخالة " وبسعر أقل عن السوق الحرة.

ومنذ بداية شهر كانون الأول الجاري بدأت الشركة بتوزيع النخالة على مربي المواشي المرخصين لدى الجمعيات الزراعية، وبسعر 220 ليرة سورية في حين يباع الكيلو الواحد بأكثر من 350 ليرة في السوق الحرة إضافة الى الاحتكار الذي يمارسه التجار.

وعن آلية التوزيع بيّنت الرئيسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي في دير الزور رنا العقلة " أن التوزيع يتم بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين، حيث يرفع الاتحاد كشوفات وجداول بأسماء مربّي المواشي المسجلين لديها".

وتابعت: وعلى أساسها يتم تأمين الكمية بشكل كامل وتوزيعها على المربين بعد قطع ايصال الدفع، ثم تحويل المربّي إلى مراكز التوزيع التابعة لشركة تطوير المجتمع الزراعي.

وأكدت رنا العقلة أن عملية التوزيع مستمرة حتى تغطية كامل احتياج مربّي المواشي المسجلين لدى اتحاد الفلاحين في دير الزور.

(م)

ANHA