شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات تستلم 46 ألف طن من القمح وتمدد مهلة الاستلام

استلمت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات 46 طناً من مادة القمح لهذا العام، عبر صوامعها الثلاثة (روفي، وصرين، والجلبية).

وكان آخر موعد لاستلام مادة القمح 6 الشهر الجاري، لكن تم تمديد المهلة حتى 16 الشهر الجاري لإقبال المزارعين على تسليم القمح للصوامع في إقليم الفرات.

بدأت الشركة باستلام مادة القمح من المزارعين في إقليم الفرات عبر صوامعها منذ الـ 25 من شهر أيار/ مايو الماضي.

تقدر الحاجة الكلية لمادة القمح في إقليم الفرات بـ 60 ألف طن، منها 55 احتياجات مطاحن الإقليم، و5 آلاف طن احتياجات البذار الزراعية للمزارعين.

واتخذت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات خطوات إضافية لتخزين مادة القمح المروي لهذا العام، فبعد تعبئة الصوامع التابعة لها، بدأت مخازنها الاحتياطية في مدينة كوباني باستلام القمح، وبلغت سعة كل مخزن 3 آلاف طن، وبعد تعبئة المخازن تم تكييس القمح الفائض وتجميعه قرب الصوامع.

كما وتم تزويد شركة المطاحن بمادة الطحين بشكل يومي منذ استلام صوامع الإقليم للقمح.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي، كلستان شيخ حمد أن "إقليم الفرات حقق الاكتفاء الذاتي تقريباً، ولكن ننتظر الإعلان الرسمي من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأضافت: "بناء على رغبة المزارعين مددنا مهلة استلام القمح منهم، حتى 16 الشهر الحالي".

(ن ك/د)

ANHA