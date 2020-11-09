شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة تبدأ بتقديم الدعم للموسم الشتوي 2020-2021

ومنذ الـ 15 من شهر تشرين الأول الماضي فتحت لجنة الزراعة باب الترخيص أمام الفلاحين بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية التي تمثل 21 ألفًا من شريحة الفلاحين في الرقة وريفها وبالتنسيق مع شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة.

وبعد منح التراخيص للفلاحين خلال اليومين الماضيين، باشر الفلاحون استلام الدعم من بذار وسماد من شركة تطوير المجتمع الزراعي كل حسب رخصته باستثناء المازوت الذي سيستلمه المزارع خلال الفترة القادمة عن طريق مديرية المحروقات.

وفي وقت سابق وضعت لجنة الزراعة خطة الدعم حسب الرخصة التي تشمل دعم أسعار الأسمدة والبذور والمحروقات للمزارعين كل حسب رخصته حيث يستلم المزارع 35 كغ من بذار القمح لكل دونم وبسعر 360 ليرة، بالإضافة إلى 30 كغ سماد يوريا لكل دونم بسعر 17,5سنتًا من الدولار للكيس الواحد، و15كغ من سماد الفوسفات (الترابي) لكل دونم وبسعر 21 سنت للكيس، وبالتعاون مع إدارة المحروقات في الرقة سيتم دعم المازوت بسعر 75 ليرة سورية، بحيث يمنح الفلاح 6 لترًا للحراثة لكل دونم و15 لترًا لكل دونم للري.

الرئيس المشترك لمكتب الإرشاد في لجنة الزراعة والري في الرقة المهندس حيدر موسى أوضح لـ ANHA خلال لقاء سابق معه أن الخطة التي تم وضعها تشمل 70% من الأراضي المروية منها 55 % لموسم القمح و10% لموسم الشعير و5% للبقوليات، وذلك وفق التراخيص المقدمة لكل مزارع وسيقدم الدعم له بالتنسيق والتعاون بين لجنة الزراعة وشركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة ومديرية المحروقات.

وبدوره عضو لجنة الزراعة والري عمار الصالح أكد أن لجنة الزراعة تسعى إلى الأفضل من أجل دعم القطاع الزراعي، وتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر من الأراضي الزراعية لإنعاش اقتصاد المنطقة التي يعتمد جلّه على الوارد الزراعي".

والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية خصصت 13مركزًا في مناطق شمال وشرق سورية لتوزيع المواد الزراعية المدعومة والتي بدأت بالتسليم منذ يومين.

(ح م/ م)

ANHA