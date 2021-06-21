شركة تطوير المجتمع الزّراعي في الطبقة تستمرّ باستقبال محاصيل القمح من الفلّاحين

لاقت مراكز استقبال المحاصيل الزراعية إقبالاً من قبل الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار شراء الحبوب التي حُدّدت من قبل الإدارة الذاتية.

وبهذا الخصوص، تحدّث الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي بالطبقة عبد الباسط الشيخان، قائلاً: "نستمر بعملية شراء مادة القمح من الفلاحين في مركز صوامع البوعاصي، فقد بلغت كميات القمح المستقبلة في الصوامع ما يقارب 18 ألف طن حتّى تاريخ الـ 18 من هذا الشهر".

وأضاف الشيخان: "يتم تسليم المزارعين ثمن القمح المُورَّد لصوامع البوعاصي ضمن مكتب المالية في مبنى الشركة، ويكون التسليم على مدار أيام الأسبوع".

ولفت الشيخان إلى تعديل سعر الدرجة الرابعة للقمح من قبل الإدارة العامة لشركة تطوير المجتمع الزراعي ليصل لـ 800 ل.س للكيلو غرام الواحد كأقل سعر للشراء وكان هذا الإجراء الذي اتخذته الإدارة العامة رداً على طلبات المزارعين كونه يلبي متطلباتهم ويراعي ظروفهم.

ومن المتوقّع أن يتمّ استقبال محاصيل الحبوب من الفلاحين في مركز صوامع البوعاصي لتاريخ 10 تمّوز القادم.

(ع ص/إ)

ANHA