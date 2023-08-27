شركة ميتا المالكة لـ”فيس بوك” تغلق صفحة  فضائية روناهي

وذكرت إدارة الصفحة أن إغلاقها تزامن مع نشرها خبر استشهاد أحد العاملين في فضائية “Jin TV”, وإصابة مراسلة في قصف مسيرة للاحتلال التركي.

و أكدت إدارة القناة أن إغلاق صفحة “روناهي” من قبل شركة “ميتا” يتماهى مع سياسة الاحتلال التركي في التعتيم على جرائمه بحق أبناء شمال وشرق سوريا.

كما نوهت إلى الدور الكبير الذي لعبته صفحة “روناهي” في نقل الأخبار المهمة للشارع السوري بعمومه؛ ولشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص, على حقيقتها ودون تزييف، بالإضافة إلى النشاط الإعلامي الملحوظ الذي حققته الصفحة على الفيسبوك، والتفاعل الكبير من مشتركيها مع المنشورات والتقارير التي تنشرها إدارة الصفحة.

يذكر أنها المرة الثانية التي يتم فيها إغلاق صفحات فضائية روناهي باللغتين الكردية والعربية, دون سابق إنذار على منصة فيسبوك.