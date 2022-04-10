شركة مقربة من عائلة البرزاني تمنح مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني لمستشار نائبةٍ بريطانيةٍ

وذكرت وكالة أنباء فرات، نقلاً عن صحيفة التلغراف البريطانية، أن شركات بترول عائدة لباشور (جنوب كردستان)، وبشكل خاص شركة "كار" القريبة من عائلة البرزاني، منحت مبلغ 400 جنيه إسترليني لـ غاري كينت، وهو مستشار إحدى البرلمانيات البريطانيات.

وذكرت الصحيفة أن شركة "كار كروب"، بإدارة باز كريم، دفعت 57 ألف جنيه إسترليني لـ غاري كينت عام 2015، وهو مستشار النائبة عن حزب العمال ماري جليندون. وذكرت الصحيفة أنه تم دفع ما مجموعه 400 ألف جنيه لغاري كينت.

وتحدث الرئيس السابق للجنة مقاييس الحياة العامة، أليستر غراهام، إلى صحيفة التلغراف حول هذه القضية، وقال إن دفع أو منح للأعضاء في البرلمان من قبل الشركات الأجنبية يعتبر عملاً لوبياً سرياً.

(ك)