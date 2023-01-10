شركة للاحتلال التركي ترفع سعر الواط الكهربائي في كري سبي المحتلة

في إطار سياسة التضييق واستغلال الظروف المعيشية الصعبة لسكان المناطق المحتلة بعد احتلال مقاطعتهم في الـ ٩ من تشرين الأول عام ٢٠١٩، رفعت شركة الكهرباء التركية التي تحتكر تغذية مدينة كري سبي/ تل أبيض بالكهرباء سعر الواط الواحد لما يقارب ٤ ليرات تركية.

وبحسب مصدر محلي من المقاطعة المحتلة فإن كل ٢٦واطاً أصبح سعرها ١٠٠ ليرة تركية، وبذلك يصبح سعر الواط ٣.٨٥ ليرة تركية، بعد أن كان ٢.٨٠ ليرة تركية، وسط استياء وامتعاض الأهالي من هذا القرار.

هذا وأبرمت شركة الكهرباء التركية في بداية عام ٢٠٢١ عقداً مع ما يسمى مجلس" تل أبيض المحلي" والتابع أساساً للاحتلال التركي لتغذية المقاطعة المحتلة بالكهرباء على أساس ١٢٨ واطاً بـ ١٠٠ ليرة تركية، لتقوم في شهر حزيران من العام المنصرم بتخفيض نسبة الواط إلى ٣٥ بـ ١٠٠ ليرة تركية.

و فرض الاحتلال على الأهالي في المناطق التي يحتلها في سوريا، التعامل بالعملة التركية في تداولاتهم وفرض التكاليف عليهم بالليرة التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناطق المحتلة شهدت منتصف العام الماضي احتجاجات عارمة رداً على رفع شركة الكهرباء سعر قيمة الواط الواحد واحتكارها للكهرباء بالتعاون مع ما تسمى بالمجالس المحلية التابعة للاحتلال نتج عنها مقتل مواطن وجرح عدد آخر في مناطق ريف حلب التي تحتلها تركيا.

(د)

ANHA