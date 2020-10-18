شركات ومؤسسات سعودية كبيرة تنضم لحملة مقاطعة المنتجات التركية

وأعلنت مؤسسات وشركات سعودية عاملة في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية في أكبر استجابة من نوعها للحملة.

وتشمل قائمة الشركات التي انضمت للحملة في اليومين الماضيين "مفروشات العبد اللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبد الله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب".

وشددت الشركات التي أعلنت هذا القرار أنه يأتي للتضامن مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، واصفة هذا الإجراء بـ "الواجب الوطني".

واستمرارًا للغضب الشعبي في الشارع العربي من التحركات التركية، دشن المصريون حملة شعبية لمقاطعة البضائع التركية، تزامنًا مع الحملة الشعبية التي انطلقت في السعودية.

(ي ح)