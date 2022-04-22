شرفان درويش: لسنا دعاة حرب ولكن سندافع عن أنفسنا ومكتسباتنا مهما كان الثمن

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في استهداف شمال وشرق سوريا وخاصة ناحيتي تل تمر وعين عيسى ومدينة منبج ومقاطعة الشهباء.

وحول هذا الموضوع، قال الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش أن " دولة الاحتلال التركي صعّدت من هجماتها وتحركاتها في شمال وشرق سوريا، بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها"، مضيفاً "تحاول دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة استغلال فرصة انشغال العالم بالحرب الروسية - الأوكرانية، للقيام بالتحركات وإقامة قواعد عسكرية جديدة في المنطقة واستهدافها".

وتابع درويش: "عندما تجد دولة الاحتلال التركي الفرصة تشن هجمات على شمال وشرق سوريا، على طول الشريط الحدودي بدءاً من تل تمر وزركان وعين عيسى وصولاً إلى منبج والشهباء، في محاولة منها التقدم ولكن دائماً تكون قواتنا لهم بالمرصاد".

أكد درويش "نحن على أهبة الاستعداد لصد أي هجمات قد تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وعلى هذا الأساس نقوم بالترتيبات العسكرية اللازمة، مبيناً أن "هدفها واضح، ودائماً تحاول استغلال الأزمات لتصدير مشاكلها الداخلية إلى دول الجوار".

وتطرق الناطق اسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش، إلى الأزمة التي تعيشها سوريا وقال: "الوضع الراهن في سوريا لا يتحمل حروباً جديدة، ويجب أن يكون هناك آفاق للحلول السلمية، ولكن دولة الاحتلال التركي لم تشبع من دماء السوريين وإن أحلامها التوسعية أيضاً لا زالت موجودة لضرب مشروع الأمة الديمقراطية في سوريا، وعدم إعطاء فرصة لكي يصل هذا المشروع إلى وضع الحلول للأزمة التي تعيشها سوريا ونيل شعبها الحرية، مشيراً إلى أن "كل مخططات دولة الاحتلال التركي في سوريا باتت مكشوفة للعلن".

أشاد درويش بدور قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري في التصدي للهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على شمال شورق سوريا، وقال: "تصدت قواتنا سابقاً لكافة الهجمات على أرضننا، فالبنية الدفاعية لدى مجلس منبج العسكري وصلت إلى مراحل متطورة من جهة، وتكاتف أهلنا معنا ووقوفهم إلى جانبنا من جهة أخرى".

ودعا درويش في ختام حديثه شعب المنطقة إلى الحذر من مخططات الاحتلال، مؤكداً "لسنا دعاة حرب ولكن سندافع عن أنفسنا وشعبنا ومكتسباتنا التي تحققت بفضل دماء شهدائنا مهما كان الثمن".

(د)

ANHA