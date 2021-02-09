شرفان درويش: جيش الاحتلال يحاول إرباك الجبهات

ورغم وجود أطراف دولية ضامنة لعملية وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا، إلا أن هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مما يسمون "الجيش الوطني السوري" مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا، بدءًا من الريف الغربي لناحية زركان مرورًا ببلدة عين عيسى ومنبج، وصولًا إلى مقاطعة الشهباء.

وبالتزامن مع الهجمات المستمرة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة عين عيسى، عمد مرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" إلى استهداف قرى في الجهة الشمالية والغربية للمدينة، بالأسلحة الثقيلة.

وتعرضت قرى الشاشات وأربع كيلو وعون الدادات وعرب حسن وأم عدسة، إضافة إلى قرية الجات شمال شرق منبج لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة مصدره القواعد التركية الموجودة في المناطق المحتلة.

وأكد المكتب الإعلامي لمجلس منبج العسكري من جهته، أن عملية الاستهداف تلك مصدرها القواعد التركية في كل من قرى "أم روثة الفوقاني شمال شرق مدينة منبج، قرية قيراطه شمال مدينة منبج".

وفي تعليق على تصاعد وازدياد محاولات المرتزقة التسلل إلى نقاط مقاتلي مجلس منبج العسكري، والقرى المحررة، وعمليات الاستهداف التركية الأخيرة للقرى الواقعة في الجهة الغربية والشمالية لمدينة منبج، صرح الناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش لوكالتنا ANHA.

وقال درويش: "لم تتوقف انتهاكات المرتزقة المرتبطين بتركيا على طول مناطق التّماس مع قواتنا المنتشرة في الجهة الشمالية والغربية لمدينة منبج، وتعمد القواعد التركية ومرتزقتها بشكل يومي إلى استهداف القرى الآهلة بالسكان، كما تعمد إلى استفزاز قواتنا في الجبهات".

وأضاف: "آخرها ما شهدناه اليوم من عمليات قصف كثيف بالأسلحة الثقيلة للاحتلال التركي على قرى المدينة، والتي جاءت بعد فشل مرتزقته، يوم أمس، في التسلل إلى القرى المحررة، ونقاط تمركز مقاتلينا".

وأشار درويش إلى فشل تلك المحاولات بعد تصدي مقاتليهم للمرتزقة في إطار حق الدفاع المشروع، وأنهم تمكنوا من رد المرتزقة على أعقابهم، موقعين بينهم قتلى وجرحى، دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى.

ونوه درويش إلى أن "هذه المحاولات وعمليات الاستهداف تصاعدت في مسعى من جيش الاحتلال التركي إلى إرباك خطوط الجبهات، نظرًا لتزامنها مع هجمات أخرى على مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، أولها في عين عيسى ومناطق الشهباء".

وأضاف "مقاتلو مجلس منبج العسكري مستمرون في الدفاع عن مناطقهم في إطار حق الدفاع المشروع"، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لن يتوقفوا عن مهاجمة المنطقة، وأنهم ينتظرون الوقت المناسب لاحتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا".

(م)

ANHA