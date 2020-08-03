شربل وهبي وزيراً للخارجية اللبنانية بدلاً من الوزير المستقيل

وتولى وهبي خلال تولي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وزارة الخارجية، مهام الأمين العام للخارجية بالوكالة، وعندما انتهت خدمته في السلك الديبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري كمستشار لرئيس الجمهورية ميشال عون للشؤون الديبلوماسية.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلي، "إن اسم السفير شربل وهبي كان مطروحًا لتولي وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الحالية، أي بالتزامن مع اسم الوزير ناصيف حتّي".

وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب باشر اتصالاته فور تقديم استقالة حتّي، ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد، حيث التقى رئيس الجمهورية قبل التوقيع على مرسوم تعيين السفير شربل وهبي وزيرًا للخارجية والمغتربين.

(ز غ)