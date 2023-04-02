شرائح مجتمعية: المقاومة الأكثر قوة هي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي

تتوالى ردود الفعل الساخطة والمنددة من كافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، حيال العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، والتزام الأمم المتحدة الصمت؛ حيال انتهاء المهلة التي منحتها لتركيا، دون معرفة إن كانت قد قدمت تفسيراً أم لا، رصدتها وكالتنا.

في هذا الصدد، قال عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في حلب، جان خاش سليمان "هناك عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وهو يقاوم في السجن، لذلك فالمقاومة الأكثر قوة هي مقاومة زنزانة إمرالي".

وأضاف سليمان: "نستمد فكرنا من فكر القائد عبد الله أوجلان ومستقبلنا متعلق بحريته الجسدية، وقد قال القائد؛ لقد بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة".

ووعد سليمان "نحن شبيبة حلب سننشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في جميع أنحاء العالم، لا سيّما بين الفئة الشابة، وذلك عن طريق التدريب الفكري والأيديولوجي".

من جهته، قال عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، محمد علي "شبيبة حلب سيبقون في الميادين ويقدمون ما يتطلب منهم، وسينتصرون دائماً بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وترى الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، بيمان علوش إن لدولة الاحتلال التركي، أهداف تكمن في إحياء العثمانية من جديد، لذلك ترتكب أبشع الجرائم بحق القائد، وقالت: "ترى تركيا في المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية عدواً؛ لأنه وليد فكر القائد الذي ضحى بحريته الجسدية من أجل أن يحيا أبناء المنطقة بأمن وأمان".

وأدانت بيمان صمت المنظمات التي تدّعي أنها حقوقية تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واعتبرتها شريكة لدولة الاحتلال التركي في هذه العزلة والمؤامرة.

أما الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد فقالت "كانت المرأة مضطهدة، فظهر القائد عبد الله أوجلان بفكره الحر وأنقذها من قبضة الاستبداد، لذلك علينا ـ نحن النساء ـ ردّ الدين للقائد والقيام بكل ما يتطلب منا؛ لإنهاء العزلة الجسدية المفروضة عليه، ونثبت لأصحاب العقول الذكورية بأننا لم نعد كما كنا".

وطالبت ليلى النساء في الشرق الأوسط ـ وبالتحديد المرأة الكردية التي قادت ثورة روج آفا وأصبحت مثالاً يحتذى به لجميع نساء العالم ـ بالتحرك ورفع صوتها في وجه كل المستبدين وتقول لهم كفى، وترفع من وتيرة نضالها حتى تحقيق حرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وقال المواطن العفريني، عارف بكر "سنناضل في جميع الميادين حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ودحر أهداف القوى المناهضة للديمقراطية والحرية الشعبية".

وأدان المواطن، أحمد الحسن من أهالي الشهباء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعا لجنة مناهضة التعذيب لتقديم معلومات عنه.

من جانبها، قالت المواطنة نورا علي من أهالي الشهباء، "لا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان الذي حررت أفكاره وفلسفته المرأة من قيود العبودية، وسنصعّد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية".

وأشارت حنيفة خوجة من أهالي عفرين في الشهباء "فلسفة القائد آبو ليست لنا فقط فهي فلسفة أخوة الشعوب، يجب السماح لمحاميه وعائلته بلقائه".

أما المواطن العفريني، عارف عمو فقال: "سنفعل ما بوسعنا لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وإنهاء العزلة، ونحن واثقون أننا سنتمكّن من تحقيق ذلك، إذا نظمنا أنفسنا جيداً واتحدنا، وسنحرر أرضناً أيضاً، إن طلبنا الوحيد هو السماح لمحاميي القائد وعائلته بزيارته وتقديم معلومات عنه، فقد حان وقت الحريّة الجسدية للقائد عبد الله أوجلان".

فيما أشار المواطن، عدنان كالو من ناحية الدرباسية، لتخوف دولة الاحتلال التركي من أفكار القائد عبد الله أوجلان؛ لذا تمنع محاميه وذويه من اللقاء به.

ودعا كالو الدول التي تدّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعتقلين؛ للقيام بواجباتها حيال ما يجري في سجن إمرالي بحق القائد عبد الله أوجلان.

وقال المواطن، عماد دلو، "تخدم لجنة CPT دولة الاحتلال التركي، فبدلاً من زيارة المعتقلين في السجون والكشف عن أوضاعهم، تتكتم على ذلك". لافتاً "من حقنا معرفة وضع قائدنا؛ لأن حريته هي حريتنا، وعلى لجنة CPT القيام بمهامها الرئيسة وبشكل واضح".

وقالت المواطنة، فاطمة كلش "هدف دولة الاحتلال التركي القضاء على فكر القائد أوجلان الحر والديمقراطي، ولكنها لن تستطيع النيل منه، لأن فكره انتشر في عموم الشرق الأوسط".

وأكدت فاطمة "علينا رفع وتيرة المقاومة والنضال والخروج إلى الساحات وميادين الحرية للانتفاض في وجه سياسات دولة الاحتلال التركي؛ لتحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية".

بدوره، أشار المواطن جميل أحمد، من مدينة قامشلو، "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إبعاد القائد عن الشعب عبر العزلة المشدّدة".

ودعا جميع أبناء الشعب الكردي إلى تصعيد النضال لتحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان.

أما المواطن عبد الحليم عكو، فأشار إلى استمرار العزلة منذ 25 عاماً، ومع ذلك تلتزم الأطراف التي تدّعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان الصمت حيالها، وتقف في صفّ القوى المهيمنة.

وأوضح أن "دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إبادة الشعب الكردي وتنفيذ مخطّطها في الشرق الأوسط عبر العزلة وعرقلة اللقاءات بالقائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى مساعي القضاء على الشعب الكردي وحركة التحرّر الكردستانيّة في شخص القائد أوجلان، وهو ما يستدعي النضال ضدّ العزلة التي شُدّدت منذ أكثر من عامين وحرمانه من الحقّ في الأمل.

وتشدد السلطات التركية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، منذ أكثر من عامين، ولا تسمح له بمقابلة محاميه أو ذويه.

وكان آخر لقاء أجراه المحامون مع موكلهم (القائد عبد الله أوجلان) في 7 آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ لا تسمح لهم الدولة التركية بلقائه؛ بذريعة "العقوبة الانضباطية".

فيما كان آخر تواصل معه من قبل العائلة، في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

(كروب/ ل م)

ANHA