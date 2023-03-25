شرائح مجتمعية سورية: الاحتلال التركي اعتداء صارخ على الأراضي السورية

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماتهم على شمال وشرق سوريا مرتكبين بذلك أبشع الجرائم بحق أهالي المنطقة وسط صمت دولي حيالها، حيث قصفوا بعد منتصف ليل الخميس، قرى الكوزلية وشيخ علي وقبور القراجنة في ريف ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة.

كما أطلقوا مساء الأربعاء الماضي الرصاص باتجاه قرية سرمساخ فوقاني التابعة لناحية كركي لكي، ما أسفر عن قتل 4 رؤوس ماشية عائدة لأهالي القرية.

في هذا الصدد، تحدثت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني في دير الزور، سجى الهويدي، التي أدانت هجمات الاحتلال التركي على سوريا بالرغم من كارثة الزلزال التي ضرب البلدين، وطالبت "القوى الدولية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن والدول الأوروبية بالتحرك لوضع حد لهذه الاعتداء الصارخ على الأراضي السورية والتعديات والتحديات التي يواجهها السوريون".

بدوره، قال الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين في دير الزور، إبراهيم المحمد، إن: "هجمات دولة الاحتلال التركي تستمر على شمال وشرق سوريا وترتكب مجازر راح ضحيتها الأبرياء من أطفال ونساء، ونحن بدورنا ننادي منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ونناشد التحالف الدولي بالوقوف بوجه هجمات الاحتلال التركي الوحشية على مناطقنا".

ولفت أن دولة الاحتلال التركي تستخدم جميع الأساليب الشنيعة بحق شعوب شمال وشرق سوريا، ومنها حبسها لمياه نهر الفرات ومنعها وصول المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة؛ جراء الزلزال واعتبرها جريمة بحق الإنسانية.

وشدد المحمد في ختام حديثه ‘لى استمرارهم في النضال ومطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؛ بوضع حد للاحتلال التركي".

(ف)

ANHA