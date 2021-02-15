شقيقة معتقل: نؤيد مقاومة أبنائنا البطولية داخل السجون التركية

أعلن المعتقلون في قضية حزب العمّال الكردستانيّ وحزب حرية المرأة الكردستانية، في سجون الاحتلال التّركيّ إضرابًا عن الطعام في الـ 27 من تشرين الثاني المنصرم، بالتزامن مع الذكرى الـ 42 لتأسيس حزب العمّال الكردستاني، في خطوة للفت الانتباه إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وانتهاكات الدولة التركية لحقوق الإنسان في السجون.

ودخلت حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون داخل السجون التركية يومها الـ 80 على التوالي.

نسرين عبد العزيز حمدو ـ من أهالي قرية كري رش التابعة لمنطقة ديريك في مقاطعة قامشلوـ وهي شقيقة المعتقل سليمان حمدو الذي اعتقل قبل 25 عامًا بسبب وشاية أحد العملاء المتعاونين مع تركيا في باكور كردستان عن مكانه، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.

تقول نسرين عبد العزيز حمدو إن المقاومة التي يبديها المعتقلون اليوم داخل السجون التركية من أجل القائد عبد الله أوجلان ومن أجل قضية الشعب الكردي، هي مقاومة بطولية وإن أُسر المعتقلين تدعم مقاومة أبنائها وتساند نضالهم".

وأضافت نسرين:" نسمي مقاومتهم بالبطولية لأنهم محرومون داخل السجون من أبسط حقوقهم"، مؤكدة أنها عندما كانت تتواصل مع شقيقها داخل السجن كانت السلطات التركية تتجسس على الاتصال، وفي حال التفوه بكلمة ضد الدولة التركية كانت تفرض عليه العقوبات وتمنع عنه الزيارات والاتصال لفترة من الزمن".

وبيّنت أنهم فقدوا تواصلهم مع شقيقهم منذ بداية انطلاقة ثورة شمال وشرق وسوريا، وعن طريق تواصلهم مع بعض المحامين في باكور كردستان اتضح أنه موجود في سجن سيرت بباكور كردستان.

وأثنت نسرين حمدو على حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقها المعتقلون السياسيون داخل السجون التركية، وأكدت دعم مقاومتهم حتى تحقيق مبتغاهم.

(م ح)

ANHA