شقيقة الشهيدة جيان تولهلدان تندد بخيانة PDK وتجدد العهد باستكمال مسيرة الشهداء

في الـ 5 من أيلول أسفر هجوم بري وجوي مشترك بين مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وجيش الاحتلال التركي عن استشهاد 3 مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي وأسر اثنين آخرين.

وفي الـ 7 من الشهر ذاته، أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً قالت فيه "في مساء يوم 5 أيلول/سبتمبر، هاجمت طائرات مسيرة مجموعة من الكريلا مكون من 5 مقاتلين أثناء سيرهم بالقرب من قرية تارافا بوادي باليسان في طريقهم إلى منطقة أخرى، وهم كل من ريزان بوتان، أرمانج زيلان، كارو كوباني، أشيكار كولميرك وزانيار تافي.

في هذا الهجوم تلقينا نبأ استشهد 3 من رفاقنا وإصابة اثنين، وعلمنا بتدخل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مكان الحادث بعد الهجوم مباشرة وأسروا رفاقنا الجرحى، في حين لا يزال مصيرهم مجهولا إلى اللحظة.

من الواضح أنه في هذه المنطقة التي ليست منطقة حرب ساخنة، جاءت طائرة الاستطلاع فجأة وهاجمت مجموعة كانت تسير في المنطقة ليلاً، مما يدل على أن رفاقنا تم تعقيبهم استخباراتياً، إضافة إلى ذلك، فإن أصوات إطلاق النار التي سمعها سكان القرية المحيطة مع وصول قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المنطقة كانت لافتة أيضاً.

من الواضح أن هذه الحادثة تحتاج إلى التحقيق والتوضيح، في هذه المرحلة ستكون للمعلومات التي يقدمها رفاقنا الجرحى أيضا أهمية في توضيح كيفية حدوث هذه الحادثة، لذلك ننتظر إعادة رفاقنا الذين تم أسرهم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في أقرب وقت ممكن".

في هذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع شقيقة الشهيدة جيان تولهلدان، بيريفان يوسف، التي أكدت أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني أخطر من مخططات الأعداء، واستنكرت أفعاله التي أدت إلى استشهاد 3مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي الذين يدافعون عن أرض كردستان ضد المحتل التركي.

الخيانة ليست جديدة

قالت بيريفان "كفى للخيانة. لن نقبل تكرار الأعمال التي تقوم بها عائلة البرزاني، رأينا كيف أن أهالي شنكال تعرضوا للإبادة بسبب خيانتكم، آلاف الشنكاليين تُركوا ليلقوا حتفهم على يد داعش، بعد فرار عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني".

خاطبت بيريفان عائلة البرزاني وقالت: "عليكم الوقوف إلى جانب أبناء جلدتكم، لا المشاركة في الجرائم التي ترتكب بحقهم، أنتم تقومون بخلق فتنة بين الإخوة بانتهاجكم خط الخيانة، إنني أخجل من نعتكم بالإخوة، فالإخوة لا يفعلون ما تفعلونه، لأنكم أداة بيد أعداء الكرد".

تساءلت بيريفان؛ لماذا لم تستنكر سلطات جنوب كردستان الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي، وخاصة عبر المسيّرات التي تتسبب باستشهاد المواطنين"؟، ونددت بمواقف المجتمع الدولي واعتبرتها مسيّسة اتجاه الشعب الكردي، حيث يصمت أمام هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي عليه.

نحيّي مقاومة أبطال الكريلا

حيّت بيريفان المقاومة المستمرة للكريلا في زاب وآفاشين أمام جيش الدولة التركية الفاشية، مؤكدة أن الإرادة الحرة لن تنكسر أمام الأسلحة الفتاكة والكيماوية وكل الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال.

وشددت "نساند قوات سوريا الديمقراطية في حملة "القسم" المعلنة للقضاء على العملاء والجواسيس الذين ألحقوا الضرر بالمجتمع ومكتسباته، وباعوا أنفسهم بحفنة من المال".

وأكدت "نحن أسر الشهداء، سنستمر في مسيرة النضال والمقاومة حتى تحقيق النصر وبناء وطن حر نعيش فيه بكرامة".

بعد مشاركتها في الملتقى الأول لثورة المرأة، توجهت الشهيدة جيان مع رفيقتي دربها روج وبارين لزيارة مكان إقامة إحدى جريحات الحرب للاطمئنان عليها، لتُستهدف إحدى الطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال التركي السيارة التي كانت تقلّها ورفيقتيها، وتتسبب في استشهاد كل من (جيان تولهلدان قائدة وحدات مكافحة الإرهاب، وروج خابور القيادية في وحدات حماية المرأة، بارين بوتان المقاتلة في وحدات مكافحة الإرهاب)، في الـ 22 من تموز الماضي.

(ل م)

ANHA