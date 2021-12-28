شقيق الشهيدة روجين: اليوم استشهدت روجين غداً ستأتي العشرات المناضلات ليأخذن مكانها ويواصلوا النضال

توجه اليوم العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء الثلاثة روجين أحمد عيسى، وليد محمد حسين ومرهف إبراهيم الخليل، وذلك في مسقط رأسهم كل منهم على حدا.

وفي البداية توجه أعضاء مجلس عوائل الشهداء إلى خيمة عزاء الشهيد وليد محمد الحسين في قرية أحمدية التابعة لناحية عين عيسى، الواقعة شرقي مدينة كوباني بـ 50 كيلومتراً، وهناك صرح والد الشهيد محمد الحسين لوكالتنا بأن "هذا العدوان الذي نتعرض له من قبل دولة الاحتلال التركي هدفه احتلال أراضينا، وتهجيرنا منها، وإحداث عمليات التغيير الديمغرافي فيها كما يفعل في المناطق التي احتلتها بسوريا".

ووجه محمد الحسين رسالة لكافة المكونات في عموم مناطق شمال وشرق سوريا لشعب المنطقة طلب منهم بأن "يتضامنوا ضد هذا العدوان الغاشم على مناطقنا، ويدافعوا عن هذه الأرض وعن كرامتها".

وبعدها توجه الوفد الزائر إلى خيمة عزاء الشهيدة روجين أحمد عيسى في قرية لقلقو التابعة لناحية عين عيسى، الواقعة شرقي مدينة كوباني بـ70 كيلومتراً تقريباً، وهناك أكد شقيق الشهيدة، مصطفى عيسى لوكالتنا "بأن دولة الاحتلال التركي تحاول افشال مشروعنا الديمقراطي في المنطقة وهذا الحلم التركي الغاشم بعيد المنال. اليوم استشهدت روجين غداً ستأتي العشرات المناضلات ليأخذن مكانها ويواصلوا النضال ".

وأضاف: "اليوم شقيقتي حققت حلمها ونالت الشهادة، ولكن ما يؤلمنا أنها لم تقدم المزيد لأجل قضيتها واستشهدت باكراً".

وفي الختام اتجه مجلس عوائل الشهداء إلى خيمة عزاء الشهيد مرهف إبراهيم الخليل في ناحية عين عيسى.

ومن المقرر أن تنصب خيمة مركزية يوم الغد أربعاء في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

يذكر أن الشهداء الثلاثة كانوا من ضمن 5 شهداء استشهدوا في الجريمة التي ارتكبها الطيران المسير التابع لدولة الاحتلال التركي في مدينة كوباني يوم السبت المنصرم وأصيب 4 آخرون.

(م ع/م)

ANHA