شقيق الشهيد سردم جودي يخاطب PDK: إغلاق المعابر لا يمكن أن يكسر إرادتنا

يستمر اعتصام الأهالي وعوائل الشهداء لليوم الـ 88 للمطالبة بجثامين أبنائهم من مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا نتيجة كمين غادر لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الـ 28 والـ 29 من شهر آب الماضي.

أسفر الكمين عن استشهاد 5 مقاتلات ومقاتلين من قوات الكريلا، من بينهم الشهيد سردم جودي.

وفي سياق فعالية خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، توجه اليوم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا.

بترديد الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، اُستقبل أعضاء مجلس عوائل الشهداء من قبل أهالي ناحية تل تمر المعتصمين تحت الخيمة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى نواف ابراهيم شقيق الشهيد سردم جودي كلمة، قال فيها: " إن خيمة الاعتصام دخلت يومها الـ 88 تتواصل ليلاً ونهاراً دون توقف، للمطالبة باستلام جثامين الشهداء وتسليمها إلى ذويهم".

وأضاف ابراهيم" إن الخيمة ستستمر حتى استلام جثامين الشهداء"، مطالباً الديمقراطي الكردستاني بتوضيح موقفه حيال رفضه تسليم الجثامين، والرد على مطالب المعتصمين، وتساءل ما سبب رفضهم تسليم الجثامين إلى ذويهم؟

وأشار ابراهيم إلى إن مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا سيستمر في خيمة الاعتصام حتى استلام الجثامين، مشيراً إلى أن رد الديمقراطي الكردستاني على مطالب المعتصمين هو اغلاق معبر سيمالكا".

وأكد ابراهيم"شعوب شمال وشرق سوريا مستمرة في نضالها ومقاومتها والسير على خطى الشهداء حتى لو أغلقت جميع المعابر، سيبقى اعتصامنا مستمر لسنوات حتى استلام جثامين شهدائنا".

وتساءل شقيق الشهيد سردم جودي عن سبب رفض حكومة باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء، وقال إذا كان غاية الديمقراطي الكردستاني هو تشتيت شملنا، فهذا الشيء مستحيل، لأننا نسير على فكر وفلسفة القائد، ولا يمكن لأحد أن ينال من عزيمتنا، مضيفاً بان إغلاق المعابر لا يمكن أن يكسر إرادتنا، بل اغلاقها يزيد من إصرارنا في النضال والتضحية".

وقال إبراهيم" إن اغلاق المعابر بعيد عن القيم الإنسانية، منوهاً بأن على الديمقراطي الكردستاني أن يدرك جيداً بأن اعلاق المعابر لا يؤثر على معنويات الشعب والنيل من عزيمته، وعاهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق حلمهم".

(ع ع /م)

ANHA