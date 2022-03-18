شقيق القائد أوجلان ومحاميه وعوائل معتقلي إمرالي يراجعون نيابة بورصة للقاء بهم

وراجع مظلوم دينج محامي القائد أوجلان وشقيقه محمد أوجلان، إلى جانب عوائل معتقلي إمرالي الثلاث الآخرين (خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) النيابة العامة في بورصة للقاء بهم.

كما راجعت العوائل مديرية الجنايات في سجن إمرالي ذي الحراسة المشددة، من أجل الطلب ذاته.

والجدير بالذكر أن السلطات التركية تفرض عزلة مشددة على معتقلي إمرالي الأربعة (القائد عبد الله أوجلان، وخيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وعوائلهم.

يشار إلى أن آخر لقاء مع القائد قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي، إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في 15 شباط في العاصمة الكينية نيروبي، وسلمته إلى السلطات التركية.

(س ر)