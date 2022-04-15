شقيق القائد أوجلان ومحاموه يقدمون طلباً إلى النيابة العامة من أجل اللقاء به

وقدّم كل من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان، ومحاميه مظلوم دينج، بالإضافة إلى ذوي السجناء السياسيين الآخرين في سجن إمرالي، شقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، شقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب النيابة العامة في مدينة التركية بورصة من أجل اللقاء بهم.

كما تقدم أهالي السجناء السياسيين في جزيرة إمرالي بطلب الزيارة إلى إدارة السجن عبر مكتب النيابة العامة في مدينة بورصة.

يشار إلى أن محاميي القائد أوجلان التقوا به في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على طلبات المحامين من أجل اللقاء به.

(ف)