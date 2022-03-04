شقيق القائد أوجلان وعوائل المعتقلين يقدمون طلباً إلى مكتب المدعي العام من أجل اللقاء بذويهم

تقدم محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان والمحامي مظلوم دينج بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بالقائد المعتقل منذ 23 عاماً في سجن جزيرة إمرالي الشديد الحراسة.

يذكر أن محامي القائد أوجلان، يقدمون أسبوعياً بطلبين من أجل اللقاء به، ولكن لم يتم الرد على طلباتهم سواء إيجاباً أو سلباً.

وكان آخر لقاء مع القائد أوجلان في 25 آذار 2020 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه لخمسة دقائق فقط، ومن ثم قُطع الاتصال.

والجدير بالذكر أن محامي القائد عبد الله أوجلان التقوا به في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على جميع طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان.

(ف)