شقيق القائد أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب جديد لمقابلتهم

قدم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان عن طريق موكله مظلوم دينج، وشقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة من أجل لقاء ذويهم. كما قدموا طلباً لمديرية سجن إمرالي عبر النيابة العامة في بورصة من أجل ذلك.

والجدير بالذكر أن محاميي القائد يقدمون طلبين كل أسبوع؛ للقاء بموكلهم، ولكن الطلبات تُرفض بشكل ممنهج، وأحياناً يتلقون الرد على طلباتهم بالرفض بعد مضي شهور، حيث تحظر السلطات اللقاءات بحجة فرض عقوبة انضباطية على القائد أوجلان.

يشار إلى أن سلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على معتقلي إمرالي (القائد عبد الله أوجلان، خيري كونار، حاميلي يلدرم، ويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وأسرهم.

وكان آخر تواصل للقائد أوجلان مع أسرته في 25 آذار 2021، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، استمرت 5 دقائق فقط ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محاموه، ريزان ساريجا ونوروز أويسال اللقاء بموكلهم أوجلان بعد 8 أعوام، في 2 و22 أيار، و12 و18 حزيران، و7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء بموكلهم.

(ل م)