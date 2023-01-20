شقيق القائد أوجلان وأشقاء المعتقلين في إمرالي يتقدمون بطلب جديد لمقابلتهم

قدّم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج وكذلك عوائل السجناء الآخرين، شقيق عمر كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة من أجل اللقاء بذويهم.

والجدير بالذكر أنه لا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان الذي يُعتقل في ظلّ ظروف عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ أكثر من 21 شهراً. وتقدّم كلٌّ من محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان ومحاميه مظلوم دينج وذوو باقي معتقلي إمرالي؛ علي كونار شقيق المعتقل عمر خيري كونار، بولات يلدرم شقيق المعتقل حاميلي يلدرم ومليحة جتين شقيقة المعتقل ويسي آكتاش بطلبٍ جديدٍ إلى النيابة العامة الجمهوريّة في بورصا.

كما تقدّم الأشقاء أيضاً عبر النيابة العامة الجمهورية في بورصا، بطلبٍ إلى مديرية سجن إمرالي بغية اللقاء بذويهم المعتقلين.

الجدير بالذكر أنّ محامي القائد أوجلان يتقدّمون بطلبين أسبوعيّاً للقائه، دون أن يتمّ الاستجابة لأيّ منها.

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