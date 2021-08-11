شقيق المختطف جوان عبد الكريم: PDK يخوض حرباً بالوكالة ضد كردستان

جوان اختطف من قبل قوى كانت موجودة في معبر فيش خابور الفاصل بين مناطق شمال وشرق سوريا وباشور كردستان، ومصيره إلى الآن مجهول على الرغم من مناشدات أسرته المستمرة. ويخضع المعبر لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أسرة جوان تواصلت مع العديد من الجهات النافذة في حكومة باشور، ومع مسؤولين في وزارة الداخلية، لمعرفة مصير جوان، لكن دون جدوى.

شقيق المختطف جوان، معاذ عبد الكريم، أوضح لوكالتنا أن جوان سافر برفقة والدته إلى باشور كردستان من أجل تلقي العلاج هناك، وقال: "قبل السفر قام جوان بإتمام كامل الإجراءات اللازمة، ولم يكن هناك أي اعتراض من قبل مسؤولي معبر فيش خابور".

وأشار معاذ عبد الكريم إلى أنهم لا يستطيعون السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، ووالدته تتلقى العلاج منذ مدة في باشور، وأثناء ذهاب جوان معها إلى هناك، أبلغتها سلطات المعبر أن جوان سيظل في عهدتها ليومين أو ثلاثة أيام، ولكن مصيره إلى الآن مجهول.

وطالب عبد الكريم " حكومة باشور بالكف عن هذه الممارسات، إذا كان جوان قد ارتكب جرماً أو اعتقل بتهمة سياسية أو الإساءة إلى حكومة باشور فلها الحق في اعتقاله، ولكن أن يتم اعتقاله لأنه كان عضواً في وحدات حماية الشعب أو لعمله في مؤسسات الإدارة الذاتية، فهذا عمل سيئ جداً".

وعبّر عبد الكريم عن صدمته بالطريقة التي يتعاطى بها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأشخاص الذين شاركوا بفعالية في ثورة روج آفا "كنا نقول إن زيارة أبناء روج آفا الذين ناضلوا وقدموا تضحيات كبيرة إلى أية منطقة في كردستان ستكون محل فخر واعتزاز. لم نكن نتوقع أن يُنظر إلى نضالهم من قبل بعض القوى في باشور على أنه جريمة، وأن يُعتقلوا بسبب هذا النضال والصمود".

يجب أن يكون باشور حضناً لجميع الكرد لا معتقلاً لهم

وأكد معاذ عبد الكريم أن الممارسات التي تقوم بها بعض القوى في باشور مخالفة للمعايير الدولية، ولأن حكومة باشور حكومة معترف بها دولياً "يجب الحفاظ على هيبة هذه الحكومة، وأن تكون حضناً لجميع الكرد لا معتقلاً لهم".

وفي ردّه على سؤال عن هوية الجهة التي اختطفت جوان، قال معاذ عبد الكريم "تواصلنا مع جهات عدّة، حتى مع وزارة الداخلية لمعرفة مكان وجود جوان، إلا أن أسايش هولير ودهوك ووزارة الداخلية وجهات مسؤولة ضمن حكومة باشور كردستان أكدت عدم وجود اسم جوان في سجلاتها، وهذا دليل على أنه اعتقل من قبل قوات خاصة".

وكشف معاذ عبد الكريم أن شاباً خرج من المعتقل الذي يقبع فيه جوان ضمن سجن دهوك أخبرهم بأن جوان لم يخضع لأي تحقيق إلى الآن (أي بعد 58 يوماً من اعتقاله)، وأنه تعرض للضرب مرات عديدة"، وتابع عبد الكريم "وعندما أرسلنا أشخاصاً وحتى مسؤولين في حكومة باشور إلى ذلك المكان، أنكرت السلطات هناك وجود شخص بهذا الاسم لديها، وحتى أسايش دهوك نفت وجود شخص يدعى جوان في سجلاتهم".

ونوّه معاذ عبد الكريم إلى أنهم كانوا يعلقون آمالاً على بعض الشخصيات ضمن حكومة باشور لمعرفة وضع جوان، وتم التواصل مع بعض الوجهاء وبعض المناضلين القدامى والبيشمركة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي معلومات بصدده، وقال: "ناشدنا نيجيرفان البارزاني ولكن دون جدوى".

نخجل من القول إننا نناشد منظمات حقوق الإنسان من أجل معرفة مصير جوان

وقال معاذ عبد الكريم "نخجل من القول إننا نناشد منظمات حقوق الإنسان من أجل معرفة مصير جوان، لأننا في الحقيقة كنا نناشد منظمات حقوق الإنسان من أجل جرائم دولة الاحتلال التركي والنظام، ومن أجل إنهاء الاحتلال التركي، ولكننا حقاً نخجل من أن نناشد هذه المنظمات من أجل شخص ناضل في سبيل وطنه واعتقل على يد أشقائه بكل أسف".

وأوضح معاذ عبد الكريم أن الممارسات التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق أبناء روج آفا تخدم أعداء الشعب الكردي، ووصفها بحرب الوكالة ضمن كردستان، وقال "خاض الشعب الكردي إلى الآن 28 ثورة ضد المحتلين، وكانت هذه الممارسات من أبرز أسباب انهيار هذه الثورات ".

ANHA