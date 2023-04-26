شنقاً وحرقاً.. رجل يقتل طفلتيه ويخفي جثتيهما

أقدم رجل على قتل طفلتيه، إحداهما حرقاً والأخرى شنقاً عبر تعليقها بمروحة سقفية وإحراق جثتيهما وإخفائهما في فناء المنزل في حي مخيم النيرب بمدينة حلب، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد اقتحام المنزل من قبل سلطات حكومة دمشق، "قام القاتل بفتح قنبلة وفتح جرة غاز، محاصراً باقي أفراد عائلته داخل المنزل، مما أدى لإصابة بعض العناصر المهاجمين بجروح، في حين تم القبض عليه وتخليص الرهائن".

فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وفق المرصد.

من جانبها، قالت الداخلية في حكومة دمشق خلال بيان لها، بحكم المنطقة خاضعة لسيطرتها "وردت إخبارية إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى حسن جدعو بقتل ابنتيه ضمن منزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب منذ فترة ودفنهما بالمنزل".

ووفق البيان، تم العثور على جثة ابنته سيدرا (14 عام) مدفونة في فناء المنزل، كما نقل بيان وزارة الداخلية عن ابنته نورا (15 عاماً) بأن والدها أقدم على قتل شقيقتها سيدرا بعد الاعتداء عليها وقام بدفنها في فناء المنزل بحضور زوجة والدها، وبعدها بفترة من الزمن قام بقتل شقيقتها الأخرى لميس (13 عام)، وحرق جثتها ورمي رفاتها.

تأتي هذه الجريمة، في وقت تتصاعد فيه حالات القتل والاغتيال في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق في ظل الفلتان الأمني وتفلت السلاح وانعدام المحاسبة.

وحسب المرصد السوري، شهدت المناطق الخاضعة لحكومة دمشق، وقوع 76 جريمة قتل بشكل متعمد، منذ مطلع العام الجاري 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحيتها 83 شخصاً، بينهم 10 أطفال و20 امرأة و53 رجل وشاب، لاقت منها ريف دمشق واللاذقية والسويداء النصيب الأكبر من هذه الجرائم.

(د ع)