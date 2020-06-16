شنكالي: تركيا مصرة على إبادة الكرد والوحدة الكردية كفيلة بردع تركيا

قصفت طائرات الاحتلال التركي منتصف ليلة الـ 15 من حزيران الجاري، مخيم مخمور للاجئين ومناطق شنكال ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، وذلك بعد لقاءات في تواقيت مختلفة بين إيران وتركيا، والعراق وتركيا.

ويرى المحللون السياسيون أن ما حدث جاء بتواطؤ إقليمي ودولي مع تركيا، بهدف إبادة الكرد، وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، فوزي شنكالي، للحديث حول هدف الهجوم.

تركيا تريد إبادة الكرد

ويرى فوزي شنكالي أن هجمات تركيا على شنكال ومخمور ومناطق من باشور كردستان يدل على إصرارها على محو وإنكار الكرد، مؤكداً أن تركيا ليس لديها أية نية أو فكرة للحوار أو السير في طريق الحل الديمقراطي حول موقفها تجاه الشعب الكردي، حتى إنها ستعادي أي نقاشات تدار من أجل القضية الكردية.

وأشار شنكالي، إلى أن هجوم تركيا مرتبط باللوحة السياسية في الشرق الأوسط عامة، والمنطقة خاصة، ولها ارتباط بالعلاقات الأمريكية وبغداد، ووضع ليبيا وسوريا، وعلاقات أمريكا والناتو وتركيا.

ولفت شنكالي أنه في كل اللقاءات والنقاشات والاتفاقات التي تجري بين الدول وتركيا تكون القضية الكردية في المقدمة.

وأكد أن تركيا تعادي الكرد في كل مكان، ولهذا تحتل مناطق شمال وشرق سوريا، وتتدخل في الشأن السوري لعرقلة دور الكرد في إقرار مصيرهم ووجودهم ضمن الدستور السوري، وتتدخل لمنع تحقيق الوحدة الكردية.

ما هو المخطط التركي؟

ويرى شنكالي أن الهدف من الهجوم التركي على مناطق جنوب كردستان هو فصل المناطق عن بعضها البعض، وقال "تريد تركيا من وراء استهدافها لشنكال، فصلها عن روج آفا، واستهداف خاكوركي لفصلها عن قنديل، وهذا من الصعب أن يحصل دون موافقة حكومة بغداد".

تركيا تشغل الرأي الداخلي بمشاكلها الخارجية

وأشار شنكالي إلى الأزمات الداخلية المعقدة التي تعيشها تركيا سواء الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، ومعضلة دمقرطة تركيا، وأضاف "لذلك نرى السلطات التركية تحاول توجيه أذهان الشعب إلى الخارج، لتقول لهم: هناك أزمة خارجية نحن مشغولون بها الآن".

وتساءل شنكالي عن دور الأحزاب والقوى التي تدّعي الديمقراطية في تركيا، في إيجاد حلول داخلية في بلادهم، والوقوف بوجه تدخّل تركيا في شؤون سوريا وليبيا والسودان وجنوب كردستان، وقال "على الأحزاب الديمقراطية لعب دورها في إيقاف الحكومة التركية عند حدها في تدخلها بشؤون الدول الأخرى".

القصف يأتي بموافقة التحالف الدولي وحكومة الإقليم

وتساءل شنكالي "بدون موافقة التحالف الدولي، هل من الممكن أن تحلق الطائرات التركية في سماء العراق وجنوب كردستان وتستهدف أماكن المدنيين؟

كما تساءل عن موقف حكومة إقليم جنوب كردستان، وقال "هناك هجوم وحرب برية وهجمات جوية في مناطقها، واحتلال لأراضيها، ما هي حلولها وإلى متى سوف تبقى صامتة؟

أوجلان يستطيع حل الأزمة ولكن تركيا تفرض عليه عزلة مشددة

وتحدث فوزي شنكالي عن حزب العمال الكردستاني، وقال إن الحزب وخاصة القائد عبدالله أوجلان دعا في العديد من المرات تركيا إلى السلام عبر الحوار، وأوضح أن تركيا "ليست جاهزة للسلام، فهي مصرة على محو وإنكار الكرد أينما وجدوا".

وأكد أن أوجلان يستطيع حل القضية خلال أسبوع، ولكن تركيا تشدد من عزلته يوماً بعد يوم، لتنفذ هدفها في القضاء على الكرد.

الوحدة الكردية كفيلة بإيقاف السياسات التركية

وطالب شنكالي الشعب الكردي أن يكون لهم موقف موحد دون انتظار الأحزاب السياسية التي معظمها تتحرك وفق مصالحها، وفي ذات الوقت طالب الأحزاب بأن تستغني عن مصالحها عندما يصل الخطر إلى الأمن القومي الكردي.

وأكد أن العامل الوحيد الذي سيقف في وجه سياسة الإبادة هو الوحدة الكردية، ولذلك تتدخل تركيا لمنع تحقيق الوحدة الكردية رغم المناشدات والمطالب طيلة السنوات الأخيرة بعقد مؤتمر وطني.

ولفت شنكالي أنه حتى وإن لم يحقق الكرد الوحدة، يجب عليهم أن يصلوا إلى اتفاق كردي كردي، والاتفاق بوقف الاقتتال الأخوي والمعاداة، وعدم بيع جزء من كردستان على حساب جزء آخر.

وأكد أن الشعب الكردي يمر بمرحلة خطرة، هي "مرحلة الوجود واللاوجود"، ولذلك على الشعب الكردي في كل مكان أن يكون يقظاً، وأن يسعى إلى تحقيق الوحدة أو الاتفاق الكردي الكردي.

وفي الختام، أكد سكرتير حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، فوزي شنكالي أن موقف الشعب الكردي هو القوة الأساسية للمرحلة الراهنة، وطالباً الأحزب والقوى السياسية القيام بواجباتها فيما يتعلق بالقضية الكردية ووجودها.

(ح)

ANHA