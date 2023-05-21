شنكال تتضامن مع مخيم مخمور

ادلت الإدارة الذاتية لشنكال ببيان للرأي لعام، أمام مركزها في شنكال، حيال ما يشهده مخيم مخمور "الشهيد رستم جودي"، من محاولة لمحاصرة المخيم وإحاطته بأسلاك شائكة، جاء في نصه:

"هناك محاولات لفرض حصار على أهلنا في مخمور وهذه المحاولات لا تأتي من فراغ وإنما لأهداف وغايات مختلفة، ومن المعلوم أن أهالي مخمور ومنذ عشرات السنين، اختاروا خط الهجرة حتى لا يتخلوا عن قضيتهم الكردية ويستسلموا للدولة التركية الفاشية.

في السنوات الثلاثين الماضية عانوا من جميع أنواع الأمراض والهجمات وحتى الآن لم يُمنح لأبناء مخمور حقوقهم كمهاجرين وهم دائماً تحت ضغوط الدولة التركية وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والحكومة العراقية، وهم محرومون من جميع حقوقهم كمهاجرين.

وعلى الرغم من أن أهالي هذا المخيم يعيشون في حصار منذ ثلاث سنوات، وبسبب العراقيل الذي يضعه الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أمام حركة الأهالي خارج المخيم، فإن الكثير من الناس فقدوا حياتهم، ولم يتعامل PDK ولو لمرة واحدة بمسؤولية تجاه أهالي المخيم، وللأسف حكومة العراق أيضاً، خاصة بعد أن أصبح السوداني رئيساً للوزراء تقوم بالضغط على الأشخاص المطالبين بالحرية وتسعى لفرض سيطرتها على الشعب.

كيف ترك PDK والحكومة العراقية الأهالي في شنكال، للقتل والخطف وبيع آلاف النساء والأطفال من هذا المجتمع، تركونا أيضاً بين أيدي العصابات، وحدث النزوح نفسه في مخمور إلا أن الأهالي في مخمور وقفوا بإرادتهم ضد العصابات ولم يحموا المخيم فقط، بل قاموا بحماية المنطقة بأكملها حتى لا يسقطوا في أيدي العصابات.

نرى أن حكومة السوداني قد بدأت بشن حملة ضد إرادة الشعب وهذه الحملة يتم تنفيذها الآن في شنكال ومخمور، وهم يحاولون السيطرة على الناس من خلال حياكة الخطط والمؤامرات في شنكال، بتنفيذ اتفاق 9 تشرين الأول، وفي مخمور عن طريق تطويق المخيم ومن أجل هزيمة هذه الخطط سنقاتل معاً، ونستخدم حقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتنازل عن إرادتنا بأي شكل من الأشكال، وإننا ندعو حكومة السوداني للتوقف عن ممارسة هذه الألعاب، وألا تكون شريكاً للدول الأجنبية ضدنا وبدلاً من اتفاق العراق مع أطراف خارجية ومهاجمة الشعب، لنتفاوض معاً ونقود العراق ديمقراطياً.

باسم أهالي شنكال نحيي مقاومة شعبنا في مخمور ونقول لأهالي مخمور إن ألمنا ومصيرنا واحد وسنبقى مع شعبنا حتى النهاية وسننتصر بإرادتنا، ومن أجل تحقيق حريتنا ودحر كل الخطط التي تحاك ضدنا سنقاتل معاً ونتكاتف يداً بيد وعلى هذا الأساس، نناشد شعبنا وأصدقاءه أن يدعمونا، اليوم يواجه الناس الاضطهاد والظلم، اليوم في مخمور وشنكال، وغداً في أماكن أخرى ومن الضروري لشعبنا حماية كل إنجازاته بعزم وألا يسمح لأي طرف بإخضاعه مرة أخرى".

(أ م)