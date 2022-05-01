شموع الاستذكار تنير أضرحة الشهداء عشية عيد الفطر

توافد مساء اليوم الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا إلى مزارات الشهداء لتهنئة الشهداء بالعيد واستذكارهم عشية العيد.

ديرك

وتجمع العشرات من ذوي شهداء ناحية ديرك وكركي لكي في مزار الشهيد خبات، وأوقدوا الشموع على الأضرحة، بحلول عيد الفطر الذي يصادف أول أيامه يوم غد الاثنين.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم توجه الأهالي إلى أضرحة أبنائهم وأشعلوا الشموع على أضرحتهم تخليداً لذكراهم.

تربه سبيه

توجه أهالي و ذوو الشهداء في ناحية تربه سبيه إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري غرب الناحية لزيارة أضرحة الشهداء وأوقدوا الشموع عليها عشية العيد.

استقبل أهالي ناحية تربه سبيه عيد الفطر السعيد بالتوجه مساء اليوم إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو وهناك قاموا بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء و توزيع الحلوى .

قامشلو

توجهت عوائل الشهداء في مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان عشية عيد الفطر وأوقدوا الشموع على أضرحة الشهداء.

حيث شارك المئات من الأهالي عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، وبعد توافد الأهالي إلى مزار الشهيد دليل ساروخان قاموا بإشعال الشموع على أضرحة الشهداء وذلك تكريماً وتمجيداً لأرواحهم وذكراهم.

وفي الختام هنأ مجلس عوائل الشهداء ذوي وزوجات وأطفال الشهداء وشعوب شمال وشرق سوريا بقدوم عيد الفطر السعيد.

الشهباء

بمناسبة حلول عيد الفطر، تجمع المئات من ذوي الشهداء وممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية في مقاطعة الشهباء، في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، باركت العضوة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة علو حلول العيد على عموم أهالي إقليم عفرين وقالت: " أبارك حلول عيد الفطر على عموم أهالي عفرين المقاومين في وجه مخططات الاحتلال التركي، كما أبارك حلوله على أبنائنا في جبال كردستان".

وأكدت خديجة علو خلال حديثها على أن المقاومة التي يقودها أهالي إقليم عفرين بكردهم وعربهم وتركمانهم أكدت للمحتل التركي بأن مخططاته الاحتلالية لن تستطيع أن تنال مرادها.

وشددت خديجة علو في ختام حديثها على مساندة قوات الكريلا في جبال كردستان ضد المحتل التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

من ثم أشعل ذوو الشهداء الشموع على أضرحة أبنائهم وبناتهم الشهداء.

الحسكة

اوقد أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، عشية عيد الفطر الشموع على أضرحة الشهداء في عموم مزارات الشهداء.

توجه اليوم منذ ساعات المساء الأولى أهالي مقاطعة الحسكة في كل من "الحسكة، الدرباسية، تل تمر، الشدادي" إلى مزارات الشهداء لاستذكار أبنائهم الشهداء، عبر إيقاد الشموع على أضرحتهم، عشية عيد الفطر.

وشهدت المزارات توافداً كبيراً من أهالي مدن ونواحي المقاطعة، لاستذكار الشهداء بمناسبة عيد الفطر، وأوقدوا الشموع على كل ضريح في مزارات الشهداء" الشهيد دجوار، رستم جودي، شهداء الشدادي، شهداء تل تمر".

حلب

توجه المئات من عوائل الشهداء في مدينة حلب إلى مزار شهداء مقاومة حيي الشيخ مقصود والأشرفية وذلك عشية عيد الفطر.

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة مكتب المرأة التابع لمجلس عوائل الشهداء رمزية إبراهيم صالح والتي استهلت حديثها بتهنئة جميع شهداء الحرية والقائد عبد الله أوجلان بالعيد.

رمزية نوهت إلى أن التضحيات الجسيمة للشهداء أوصلتهم إلى درب الحرية والديمقراطية والعيش بكرامة.

كما أكدت أن صون المكتسبات المتحققة يتطلب المزيد من الجهد والتعب للحفاظ على ما أنتجته ثورة التاسع عشر من تموز.

وأنهت رمزية إبراهيم صالح حديثها بتمني الخير لكل الشعوب وأن يكون العام الجديد عام حرية القائد عبد الله أوجلان وتحرير المناطق المحتلة.

بعدها توجهت عوائل الشهداء والحاضرون لإشعال الشموع على أضرحة شهداء الحرية.

(كروب/ل)

ANHA