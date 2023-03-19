شمخاني في العراق واتفاق أمني مشترك مع بغداد في ذكرى غزو العراق

أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم، زيارة إلى بغداد، بناءً على دعوة نظيره العراقي، قاسم الأعرجي.

ورافق شمخاني بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز، رئيس البنك المركزي الايراني وبعض معاوني وزارة الخارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان إن: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له"، مبيناً، أن "اللقاء شهد التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار"، مشدداً "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".

ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، حيث تضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في الذكرى الـ 20 للغزو الأميركي للعراق 2003.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وبعد زيارة شمخاني لكل من الصين والإمارات.

(د ع)